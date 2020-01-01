Луцька лікарка розповіла, як підвищити імунітет у дитини на карантині





Про це розповіла під час ефіру програми «Тема дня» телеканалу «Нова Волинь» директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська. Пише



Насамперед лікарка нагадала, що головна функція імунітету – це боротьба з чужорідними агентами (бактеріями, грибками, вірусами), які можуть викликати хвороби.



«Харчування, спосіб життя, зокрема гігієна сну, навчання та відпочинку, – це основа опірності імунітету, – розказала Оксана Лєщинська. – Надзвичайно важливе значення має, наприклад, проведення ранкової гімнастики. Приємно відзначити, що здоровий спосіб життя, відвідування тренажерних залів, спортивних секцій, басейнів є популярним. І родини, які присвячують цьому час, набагато здоровіші, ніж ті, які просиджують біля ґаджетів чи мають менше фізичне навантаження».



У період карантину лікарка порадила батькам дбати про імунітет дитини, привчаючи її до здорового способу життя: «Імунітет не формується за день, тиждень чи місяць. Зараз ми маємо прекрасну можливість надати імунітет дитині, проводячи профілактичні щеплення від керованих інфекцій. Ми бачимо, що позитивні результати дає щорічна вакцинація від грипу. Коли діти щеплюються поспіль 3–5 років, вони фактично не стикаються з важким перебігом цього захворювання. Також важливе здорове харчування. Обов’язкові теплі сніданки, рідкі страви на обід, легкі вечері. Варто мінімізувати шкідливі продукти і привчати дитину до культури прийому їжі на спільних сніданках, обідах, вечерях. Треба пам’ятати, що здорова їжа – це запорука збалансованого харчування».



Водночас лікарка акцентувала, що жоден препарат, зокрема й лікарський, під час досліджень не зарекомендував себе, як такий, що буде позитивно впливати на імунну систему.



Оксана Лєщинська зауважила, що дитина з міцним імунітетом менш схильна до будь-яких інфекцій, у тому числі й до коронавірусної. «Зараз наукова думка схиляється до того, що діти рідше хворіють на коронавірус, однак можуть бути переносниками цієї інфекції», – сказала вона.



Директорка дитячої поліклініки порадила батькам суворо дотримуватися карантинних заходів, аби уберегти дітей від епідемії: «Ні в якому разі не можна йти туди, де є велике скупчення людей. Можна гуляти парою мама-дитина, наприклад, на території приватного двору або в малолюдних місцях. Якщо поруч немає сторонніх людей, дитині не обов’язково носити на вулиці маску. Її слід одягати тоді, коли дитина разом із мамою заходить, до прикладу, в магазин».



Нестача свіжого повітря і прогулянок лікарка порекомендувала компенсувати провітрюванням приміщення.



Окрім того, Оксана Лєщинська звернула увагу на шкідливість ґаджетів. Вона нагадала про культуру роботи з комп’ютером і необхідність перерв від екранів.



Детальніше – в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Здоровий спосіб життя, щорічна вакцинація, харчування, гігієна сну, навчання та відпочинку, провітрювання приміщення – які ще є способи підвищити імунітет у дитини під час карантину?Про це розповіла під час ефіру програми «Тема дня» телеканалу «Нова Волинь» директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка». Пише Твій портал Насамперед лікарка нагадала, що головна функція імунітету – це боротьба з чужорідними агентами (бактеріями, грибками, вірусами), які можуть викликати хвороби.«Харчування, спосіб життя, зокрема гігієна сну, навчання та відпочинку, – це основа опірності імунітету, – розказала Оксана Лєщинська. – Надзвичайно важливе значення має, наприклад, проведення ранкової гімнастики. Приємно відзначити, що здоровий спосіб життя, відвідування тренажерних залів, спортивних секцій, басейнів є популярним. І родини, які присвячують цьому час, набагато здоровіші, ніж ті, які просиджують біля ґаджетів чи мають менше фізичне навантаження».У період карантину лікарка порадила батькам дбати про імунітет дитини, привчаючи її до здорового способу життя: «Імунітет не формується за день, тиждень чи місяць. Зараз ми маємо прекрасну можливість надати імунітет дитині, проводячи профілактичні щеплення від керованих інфекцій. Ми бачимо, що позитивні результати дає щорічна вакцинація від грипу. Коли діти щеплюються поспіль 3–5 років, вони фактично не стикаються з важким перебігом цього захворювання. Також важливе здорове харчування. Обов’язкові теплі сніданки, рідкі страви на обід, легкі вечері. Варто мінімізувати шкідливі продукти і привчати дитину до культури прийому їжі на спільних сніданках, обідах, вечерях. Треба пам’ятати, що здорова їжа – це запорука збалансованого харчування».Водночас лікарка акцентувала, що жоден препарат, зокрема й лікарський, під час досліджень не зарекомендував себе, як такий, що буде позитивно впливати на імунну систему.Оксана Лєщинська зауважила, що дитина з міцним імунітетом менш схильна до будь-яких інфекцій, у тому числі й до коронавірусної. «Зараз наукова думка схиляється до того, що діти рідше хворіють на коронавірус, однак можуть бути переносниками цієї інфекції», – сказала вона.Директорка дитячої поліклініки порадила батькам суворо дотримуватися карантинних заходів, аби уберегти дітей від епідемії: «Ні в якому разі не можна йти туди, де є велике скупчення людей. Можна гуляти парою мама-дитина, наприклад, на території приватного двору або в малолюдних місцях. Якщо поруч немає сторонніх людей, дитині не обов’язково носити на вулиці маску. Її слід одягати тоді, коли дитина разом із мамою заходить, до прикладу, в магазин».Нестача свіжого повітря і прогулянок лікарка порекомендувала компенсувати провітрюванням приміщення.Окрім того, Оксана Лєщинська звернула увагу на шкідливість ґаджетів. Вона нагадала про культуру роботи з комп’ютером і необхідність перерв від екранів.Детальніше – в сюжеті.

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