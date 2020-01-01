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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У місті на Волині коронавірус підтвердили у ще однієї працівниці лабораторного центру

У місті на Волині коронавірус підтвердили у ще однієї працівниці лабораторного центру
У Любомлі COVID-19 виявили у ще однієї працівниці лабораторного центру.

Про це повідомляє Кордон.

Нагадаємо, 16 травня в Любомльському районі зафіксували чотири випадки коронавірусу. В центрі первинної медичної допомоги повідомили, що троє нових хворих – жительки Любомля, працівниці Любомльського відділу лабораторного центру.

Після того, як у чотирьох співробітниць Любомльського міжрайвідділу державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ» підтвердили коронавірус, усім працівникам відділу одразу провели тестування.

Як повідомила завідувач відділу лабораторного центру Леся Ткачук, тест однієї зі співробітниць виявився позитивним. Йдеться про жінку родом із села Прип’ять Шацького району, яка проживає у Любомлі. Стан пацієнтки задовільний, вона перебуває на самоізоляції.

В інших 12 працівників COVID-19 не виявили.

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Теги: коронавірус, Любомль
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