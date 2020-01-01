У місті на Волині коронавірус підтвердили у ще однієї працівниці лабораторного центру





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Нагадаємо, 16 травня в Любомльському районі зафіксували чотири випадки коронавірусу. В центрі первинної медичної допомоги повідомили, що троє нових хворих –



Після того, як у чотирьох співробітниць Любомльського міжрайвідділу державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ» підтвердили коронавірус, усім працівникам відділу одразу провели тестування.



Як повідомила завідувач відділу лабораторного центру Леся Ткачук, тест однієї зі співробітниць виявився позитивним. Йдеться про жінку родом із села Прип’ять Шацького району, яка проживає у Любомлі. Стан пацієнтки задовільний, вона перебуває на самоізоляції.



В інших 12 працівників COVID-19 не виявили.

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