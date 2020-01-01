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На Волині чоловік, який намагався відкупити від поліції п'яного товариша, заплатить штраф

На Волині чоловік, який намагався відкупити від поліції п'яного товариша, заплатить штраф
Поблизу села Мовчанів Локачинського району патрульні зупинили легковик під керуванням 44-річного жителя Іванич. Під час перевірки поліцейські встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

З метою уникнення адмінвідповідальності, передбаченої ст. 130 КУпАП, 39-річний пасажир, житель Іваничівського району, запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 600 грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Патрульні поліцейчькі викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу. Факт дачі хабара задокументували, гроші вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

На водія поліцейські склали адміністративний протокол, який передбачає накладення штрафу у розмірі 10 200 грн. з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік. Досудове розслідування триває.

Також уночі, на вулиці Дружби Народів, у Нововолинську, за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Ауді А6 під керуванням 31-річного місцевого жителя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. На вимогу поліцейських водій не надав документів на автомобіль та поводився агресивно. На правопорушника поліцейські винесли дві постанови та склали протокол за ст.130 КУпАП.

Загалом цієї ночі групи реагування патрульної поліції виявили 6 нетверезих водіїв за кермом. На всіх оформили необхідні адмінматеріали.

Сектор комунікації поліції Волинської області




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Теги: хабар, водій, волиняни
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