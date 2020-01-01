Медики трьох закладів Волині, що в епіцентрі боротьби з COVID-19, нарешті отримають доплати





Сьогодні у форматі відеоконференції відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Депутати розглянули проєкти розпоряджень голови ОДА про внесення змін до показників обласного бюджету,



Зокрема, рекомендували підписати проєкт розпорядження "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік", згідно з яким спрямують кошти медикам. Йдеться про доплати медпрацівникам, які у березні були зайняті на роботах з ліквідації гострої коронавірусної інфекції COVID-19. З обласного бюджету спрямують 1 млн 170 тис. грн.



Кошти рекомендували розділити таким чином: для КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" – 615 тис. 473 грн; на потреби екстреної та швидкої медичної допомоги населенню – 514 тис. 422 грн; для КП "Волинське паталогоанатомічне бюро" – 40 тис. 550 грн.



Голова бюджетної комісії Михайло Імберовський наголосив, що доплати медикам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою були обіцяні Урядом з державного бюджету. Втім, оскільки держава поки не виконала своїх задекларованих зобов'язань, удар змушений тримати обласний бюджет.



"Лікарі - не винні. Більшість депутатів обласної ради підтримали позицію про виділення цих коштів з обласного бюджету", - зазначив Михайло Імберовський.



Голова обласної ради Ірина Вахович пояснила, що затримку з державними виплатами додаткових коштів медикам спричинили бюрократичні перешкоди, оскільки на рівні держави не було затвердженого порядку використання коштів. Голова облради впевнена, що квітневі доплати медики отримають вже з Національної служби здоров'я України. В.о. начальника управління охорони здоров'я ОДА Валерій Руцький каже, що за попередніми підрахунками ця цифра сягає 31 млн грн. Профільний посадовець від імені усіх медиків області подякував депутатам обласної ради на нинішню підтримку.



Між тим, розпорядженням, проєкт якого підтримала бюджетна комісія на сьогоднішньому засіданні, спрямують 500 тис. грн на перевезення медиків, які працюють в обласних комунальних медичних підприємствах. Ці кошти обласний бюджет отримав субвенцією з Луцького районного бюджету.



Крім цього, рішенням Івано-Франківської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 1296-33/2019 "Про обласний бюджет на 2020 рік" із Івано-Франківського обласного бюджету передано Волинському обласному бюджету субвенцію на відшкодування вартості лікування хворих із цієї області у Волинській обласній психіатричній лікарні № 2 смт Олика у сумі 750 тис. грн. У зв’язку з реорганізацією цього закладу, кошти спрямовуються КП "Волинська психіатрична лікарня м.Луцьк".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики трьох лікувальних закладів Волині, які борються із коронавірусною хворобою, отримають довгоочікувані доплати.Сьогодні у форматі відеоконференції відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Депутати розглянули проєкти розпоряджень голови ОДА про внесення змін до показників обласного бюджету, інформує Волинська облрада.Зокрема, рекомендували підписати проєкт розпорядження "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік", згідно з яким спрямують кошти медикам. Йдеться про доплати медпрацівникам, які у березні були зайняті на роботах з ліквідації гострої коронавірусної інфекції COVID-19. З обласного бюджету спрямують 1 млн 170 тис. грн.Кошти рекомендували розділити таким чином: для КП "Волинська обласна інфекційна лікарня" – 615 тис. 473 грн; на потреби екстреної та швидкої медичної допомоги населенню – 514 тис. 422 грн; для КП "Волинське паталогоанатомічне бюро" – 40 тис. 550 грн.Голова бюджетної комісіїнаголосив, що доплати медикам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою були обіцяні Урядом з державного бюджету. Втім, оскільки держава поки не виконала своїх задекларованих зобов'язань, удар змушений тримати обласний бюджет."Лікарі - не винні. Більшість депутатів обласної ради підтримали позицію про виділення цих коштів з обласного бюджету", - зазначив Михайло Імберовський.Голова обласної радипояснила, що затримку з державними виплатами додаткових коштів медикам спричинили бюрократичні перешкоди, оскільки на рівні держави не було затвердженого порядку використання коштів. Голова облради впевнена, що квітневі доплати медики отримають вже з Національної служби здоров'я України. В.о. начальника управління охорони здоров'я ОДАкаже, що за попередніми підрахунками ця цифра сягає 31 млн грн. Профільний посадовець від імені усіх медиків області подякував депутатам обласної ради на нинішню підтримку.Між тим, розпорядженням, проєкт якого підтримала бюджетна комісія на сьогоднішньому засіданні, спрямують 500 тис. грн на перевезення медиків, які працюють в обласних комунальних медичних підприємствах. Ці кошти обласний бюджет отримав субвенцією з Луцького районного бюджету.Крім цього, рішенням Івано-Франківської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 1296-33/2019 "Про обласний бюджет на 2020 рік" із Івано-Франківського обласного бюджету передано Волинському обласному бюджету субвенцію на відшкодування вартості лікування хворих із цієї області у Волинській обласній психіатричній лікарні № 2 смт Олика у сумі 750 тис. грн. У зв’язку з реорганізацією цього закладу, кошти спрямовуються КП "Волинська психіатрична лікарня м.Луцьк".

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