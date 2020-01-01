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Випускник волинського медколеджу та Лесиного вишу став директором в «Укрзалізниці»

Випускник волинського медколеджу та Лесиного вишу став директором в «Укрзалізниці»
Директором з управління персоналом та соціальної політики в «Укрзалізниці» призначили Івана Синякова, який навчався в Ківерцівському медичному коледжі, а згодом у СНУ імені Лесі Українки.

Про це повідомляють на сайті АТ «Укрзалізниця».

Так, Іван Синяков очолив вертикаль управління персоналом та соціальної політики АТ «Укрзалізниця».

Іван Синяков має 16-річний досвід управління людськими ресурсами та успішні кейси побудови HR-систем у компаніях зі штатом до 100 тис. осіб.

«Перед нами стоїть багато завдань та викликів, які потребують якнайшвидшого вирішення задля підвищення ефективності роботи усієї Укрзалізниці. HR-напрямок один з самих важливих, адже професійне управління кадровими ресурсами сприятиме розвитку компанії та утвердження залізниці, як найбільшого роботодавця країни. Саме тому ми підсилюємо нашу команду досвідченим фахівцем й сподіваємось на плідну спільну роботу та швидкі результати», - наголосив виконувач обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Довідка:

З серпня 2014 року по січень 2019 року Іван Синяков займав посаду директора HR-департаменту та соціальної політики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». З 2004 по 2007, а також у 2012 — 2014 рр. Працював заступником генерального директора груп компаній «Контініум», яка нараховує більше 10 компаній (WOG, готельний комплекс Rixos, «Західна молочна група», «Клуб сиру», «Банк інвестицій та заощаджень» тощо).

Також у 2007 — 2012 рр. працював на керівних посадах ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та у 1998 — 2003 — ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ».

Іван Синяков закінчив у 1992 році Ківерцівський медичний коледж, а згодом, у 1997 році Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за спеціалізацією «Психологія». У 2006 році він пройшов програму PMD за спеціалізацією «Менеджмент організацій» у Міжнародному інституті менеджменту, а у 2018 році здобув ступінь МВА з ділового адміністрування у Київській школі економіки. Пройшов ряд спеціалізованих програм з управління персоналом, лідерства, управління змінами, стратегічного та процесного менеджменту, управління та контролю за ризиками у Великобританії, Німеччині, Бельгії, Люксембурзі тощо.

Ключовим завданням новопризначеного директора є забезпечення ефективного управління персоналом, зменшення відтоку висококваліфікованих фахівців та побудова ефективної стратегії розвитку HR-вертикалі.

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Теги: Укрзалізниця, директор, СНУ імені Лесі України
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Коментарі 2
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Він хоч на акушера вчився? Хоч якийсь толк в Укрзалізниці з нього буде.
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Цирк,тай годі!
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