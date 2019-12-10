СБУ викрила рівненського депутата на розкраданні мільйонів «дорожніх» грошей. ФОТО





Про це



Оперативники спецслужби встановили, що депутат Сарненської районної ради є власником будівельної компанії. Менеджмент його бізнес-структури у 2017 році уклав угоду зі Службою автомобільних доріг Рівненщини на здійснення поточного ремонту доріг регіону.



Вартість проекту, який фінансувався за рахунок державного бюджету, становила майже 29 мільйонів гривень.



Співробітники СБУ задокументували, що депутат спільно з керівником власної будівельної компанії під час виконання ремонтних робіт завищили їх вартість. Підрядники, зокрема, підробляли та вносили недостовірні дані в акти транспортних послуг, товарно-транспортні накладні щодо кількості перевезеної продукції.



У такий спосіб спільники привласнили майже 10% бюджетних коштів, виділених на проект. За висновками будівельно-технічних експертиз, через їхні протиправні дії бюджету завдано збитки на 2,7 мільйона гривень.



Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів провадження та вилучили понад 800 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, документи, носії інформації із доказами протиправної діяльності.



Суд наклав арешт на власне і комерційне майно та автотранспорт зловмисників.



Депутату Сарненської районної ради та його спільнику в межах кримінального провадження оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.



Викриття незаконної оборудки проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України викрила депутата районної ради на розкраданні мільйонів бюджетних коштів під час ремонту доріг державного значення на Рівненщині.Про це повідомляє СБУ України.Оперативники спецслужби встановили, що депутат Сарненської районної ради є власником будівельної компанії. Менеджмент його бізнес-структури у 2017 році уклав угоду зі Службою автомобільних доріг Рівненщини на здійснення поточного ремонту доріг регіону.Вартість проекту, який фінансувався за рахунок державного бюджету, становила майже 29 мільйонів гривень.Співробітники СБУ задокументували, що депутат спільно з керівником власної будівельної компанії під час виконання ремонтних робіт завищили їх вартість. Підрядники, зокрема, підробляли та вносили недостовірні дані в акти транспортних послуг, товарно-транспортні накладні щодо кількості перевезеної продукції.У такий спосіб спільники привласнили майже 10% бюджетних коштів, виділених на проект. За висновками будівельно-технічних експертиз, через їхні протиправні дії бюджету завдано збитки на 2,7 мільйона гривень.Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів провадження та вилучили понад 800 тисяч гривень, комп’ютерну техніку, документи, носії інформації із доказами протиправної діяльності.Суд наклав арешт на власне і комерційне майно та автотранспорт зловмисників.Депутату Сарненської районної ради та його спільнику в межах кримінального провадження оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.Викриття незаконної оборудки проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

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