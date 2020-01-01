В Україні – 476 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 22
Сьогодні, 09:17
Підтвердили 19 706 випадків COVID-19, з них 6227 одужали, 579 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 476 випадків.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 257 890 зразків методом ПЛР.
Загалом захворіли 1405 дітей та 3833 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 501 пацієнт, з них 1166 дітей та 3132 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 249 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 579 людини, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.
Загалом 6227 пацієнтів вже одужали, зокрема 1617 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 788 (425 одужали);
Волинська обл. — 698 (172 одужали);
Дніпропетровська обл. — 856 (121 одужав);
Донецька обл. — 138 (52 одужали);
Житомирська обл. — 589 (248 одужали);
Закарпатська обл. — 964 (224 одужали);
Запорізька обл. — 398 (213 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1257 (562 одужали);
м. Київ — 2475 (315 одужали);
Київська обл. — 1316 (238 одужали);
Кіровоградська обл. — 455 (336 одужали);
Луганська обл. — 43 (33 одужали);
Львівська обл. — 1175 (234 одужали);
Миколаївська обл. — 274 (101 одужав);
Одеська обл. — 806 (99 одужали);
Полтавська обл. — 266 (213 одужали);
Рівненська обл. — 1287 (449 одужали);
Сумська обл. — 165 (102 одужали);
Тернопільська обл. — 1098 (678 одужали);
Харківська обл. — 851 (204 одужали);
Херсонська обл. — 173 (132 одужали);
Хмельницька обл. — 294 (80 одужали);
Черкаська обл. — 381 (225 одужали);
Чернівецька обл. — 2842 (730 одужали);
Чернігівська обл. — 117 (41 одужав).
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
Усього в Україні дослідили 257 890 зразків методом ПЛР.
Загалом захворіли 1405 дітей та 3833 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 501 пацієнт, з них 1166 дітей та 3132 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 249 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 579 людини, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.
Загалом 6227 пацієнтів вже одужали, зокрема 1617 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 788 (425 одужали);
Волинська обл. — 698 (172 одужали);
Дніпропетровська обл. — 856 (121 одужав);
Донецька обл. — 138 (52 одужали);
Житомирська обл. — 589 (248 одужали);
Закарпатська обл. — 964 (224 одужали);
Запорізька обл. — 398 (213 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1257 (562 одужали);
м. Київ — 2475 (315 одужали);
Київська обл. — 1316 (238 одужали);
Кіровоградська обл. — 455 (336 одужали);
Луганська обл. — 43 (33 одужали);
Львівська обл. — 1175 (234 одужали);
Миколаївська обл. — 274 (101 одужав);
Одеська обл. — 806 (99 одужали);
Полтавська обл. — 266 (213 одужали);
Рівненська обл. — 1287 (449 одужали);
Сумська обл. — 165 (102 одужали);
Тернопільська обл. — 1098 (678 одужали);
Харківська обл. — 851 (204 одужали);
Херсонська обл. — 173 (132 одужали);
Хмельницька обл. — 294 (80 одужали);
Черкаська обл. — 381 (225 одужали);
Чернівецька обл. — 2842 (730 одужали);
Чернігівська обл. — 117 (41 одужав).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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