В Україні – 476 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 22

Підтвердили 19 706 випадків COVID-19, з них 6227 одужали, 579 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 476 випадків.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.Усього в Україні дослідили 257 890 зразків методом ПЛР.Загалом захворіли 1405 дітей та 3833 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 501 пацієнт, з них 1166 дітей та 3132 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 249 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 579 людини, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.Загалом 6227 пацієнтів вже одужали, зокрема 1617 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 788 (425 одужали);Волинська обл. — 698 (172 одужали);Дніпропетровська обл. — 856 (121 одужав);Донецька обл. — 138 (52 одужали);Житомирська обл. — 589 (248 одужали);Закарпатська обл. — 964 (224 одужали);Запорізька обл. — 398 (213 одужали);Івано-Франківська обл. — 1257 (562 одужали);м. Київ — 2475 (315 одужали);Київська обл. — 1316 (238 одужали);Кіровоградська обл. — 455 (336 одужали);Луганська обл. — 43 (33 одужали);Львівська обл. — 1175 (234 одужали);Миколаївська обл. — 274 (101 одужав);Одеська обл. — 806 (99 одужали);Полтавська обл. — 266 (213 одужали);Рівненська обл. — 1287 (449 одужали);Сумська обл. — 165 (102 одужали);Тернопільська обл. — 1098 (678 одужали);Харківська обл. — 851 (204 одужали);Херсонська обл. — 173 (132 одужали);Хмельницька обл. — 294 (80 одужали);Черкаська обл. — 381 (225 одужали);Чернівецька обл. — 2842 (730 одужали);Чернігівська обл. — 117 (41 одужав).