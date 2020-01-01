Консульства України в Польщі відкриються з наступного тижня





Як пoвідoмляє



Консульство у Кракові буде відкритим для відвідувачів з 9:00 до 12:00 в усі дні, крім четверга. У четвер прийом здійснюватиметься з 13:00 до 16:00.



Консульський відділ у Варшаві прийматиме поки лише тих, хто був зареєстрований в електронній черзі з 16 березня по 22 травня.



Щоб відвідати установу треба спочатку відправити на електронну пошту



Прийом здійснюватиметься з понеділка по п'ятницю, але тільки з 9:30 до 12:30 й виключно з питань:

- Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- Нотаріальні дії (заяви, довіреності);

- Оформлення посвідчень на повернення в Україну;

- Реєстрація дітей громадянами України;

- Видача готових паспортів.



Зауважують, тих, кому потрібно стати на консульський облік, поки що приймати не будуть. Документи можна буде вислати лише поштою.

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