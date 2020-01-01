вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині загорілась будівля біля центрального ринку. ВІДЕО

У місті на Волині загорілась будівля біля центрального ринку. ВІДЕО
Близько 20:45 21-го травня у Нововолинську трапилося загоряння в одній з будівель на вулиці Сагайдачного.

Про це інформує БУГ.

На місці працювали три бригади пожежників і поліція.

Деталі згодом.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, пожежа, ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський підписав закон про банки
21 травень, 23:37
Відновлення громадського транспорту: у Луцькраді чекають постанови Кабміну. ВІДЕО
21 травень, 22:55
У місті на Волині загорілась будівля біля центрального ринку. ВІДЕО
21 травень, 22:38
Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО
21 травень, 22:23
Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу
21 травень, 21:54
Схожі новини
У Нововолинську вкотре горіла будівля колишнього банку. ВІДЕО У Нововолинську вкотре горіла будівля колишнього банку. ВІДЕО
13 травень, 11:07
У ще одному місті на Волині сьогодні, 9 травня, запрацював ринок. ФОТО У ще одному місті на Волині сьогодні, 9 травня, запрацював ринок. ФОТО
09 травень, 19:24
Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО
26 квітень, 23:23
У місті на Волині поблизу автостоянки горіла суха трава. ВІДЕО У місті на Волині поблизу автостоянки горіла суха трава. ВІДЕО
09 квітень, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський підписав закон про банки
21 травень, 23:37
 0
Відновлення громадського транспорту: у Луцькраді чекають постанови Кабміну. ВІДЕО
21 травень, 22:55
 0
У місті на Волині загорілась будівля біля центрального ринку. ВІДЕО
21 травень, 22:38
 0
Волинські медики отримали 60 захисних костюмів високого ступеня захисту. ФОТО
21 травень, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8