У місті на Волині загорілась будівля біля центрального ринку. ВІДЕО





Про це інформує



На місці працювали три бригади пожежників і поліція.



Деталі згодом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 20:45 21-го травня у Нововолинську трапилося загоряння в одній з будівель на вулиці Сагайдачного.Про це інформує БУГ На місці працювали три бригади пожежників і поліція.Деталі згодом.

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