У місті на Волині загорілась будівля біля центрального ринку. ВІДЕО
21 травень, 22:38
Близько 20:45 21-го травня у Нововолинську трапилося загоряння в одній з будівель на вулиці Сагайдачного.
Про це інформує БУГ.
На місці працювали три бригади пожежників і поліція.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує БУГ.
На місці працювали три бригади пожежників і поліція.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський підписав закон про банки
21 травень, 23:37
У місті на Волині загорілась будівля біля центрального ринку. ВІДЕО
21 травень, 22:38
Мешканці волинського міста нарікають на сморід біля заводу
21 травень, 21:54