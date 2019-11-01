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На Волині запланували капітальний ремонт кількох автомобільних мостів

На Волині запланували капітальний ремонт кількох автомобільних мостів
Протягом року заплановані капітальні ремонти низки мостів на автомобільних дорогах у Волинській області. Відкриті торги для пошуку підрядників оголосило державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області».

Тендерні пропозиції прийматимуть до 31 травня – 8 червня, – пише ІА Волинські новини.

Йдеться відразу про чотири тендери:

– на капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О 031779 Рожище–Носачевичі–Луків–Колки Маневицького району. Очікувана вартість робіт становить 5 599 613 гривень;

– на капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О 031170 Колодії–Старі Підцаревичі Маневицького району. Очікувана вартість ремонту – 5 306 141 гривня;

– на капітальний ремонт мосту через меліоративний канал на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 030120 Стенжаричі–Залужжя–Устилуг–Н-22 Володимир-Волинського району. Очікувана вартість – 6 397 048 гривень;

– на капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О 030214 Н-17–Сенкевичівка–Липа–Берестечко Горохівського району. Очікувана вартість – 9 553 429 гривень.

Роботи включатимуть, зокрема, розбирання наявних конструкцій мостів, влаштування накладних плит і тротуарних консолей, палевих опор і ригелів, монтаж прогонових будов, влаштування сполучення мостів із насипами, захист залізобетонних конструкцій, влаштування дорожнього одягу, огородження, нанесення дорожньої розмітки, влаштування водоскидів з проїзних частин,

Капітальний ремонт мостів на дорогах Рожище–Носачевичі–Луків–Колки, Н-17–Сенкевичівка–Липа–Берестечко та Стенжаричі–Залужжя–Устилуг–Н-22 планують закінчити до 30 вересня 2021 року, а мосту на трасі Колодії–Старі Підцаревичі – до 1 грудня 2020 року.

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Теги: міст, ремонт
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