У Луцьку сталася аварія. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Рівненській, біля підприємства «Модерн-Експо». Про це пише



ДТП сталася близько 15:30 сьогодні, 24 травня. Зіткнулися Volkswagen та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.



На місці працює екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася аварія за участі двох легкових автомобілів.Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Рівненській, біля підприємства «Модерн-Експо». Про це пише «Волинь.Правда» , посилаючись на повідомлення очевидців.ДТП сталася близько 15:30 сьогодні, 24 травня. Зіткнулися Volkswagen та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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