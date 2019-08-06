У Луцьку сталася аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:52
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі двох легкових автомобілів.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Рівненській, біля підприємства «Модерн-Експо». Про це пише «Волинь.Правда», посилаючись на повідомлення очевидців.
ДТП сталася близько 15:30 сьогодні, 24 травня. Зіткнулися Volkswagen та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Рівненській, біля підприємства «Модерн-Експо». Про це пише «Волинь.Правда», посилаючись на повідомлення очевидців.
ДТП сталася близько 15:30 сьогодні, 24 травня. Зіткнулися Volkswagen та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.
На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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