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У Луцьку сталася аварія. ФОТО

У Луцьку сталася аварія. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі двох легкових автомобілів.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Рівненській, біля підприємства «Модерн-Експо». Про це пише «Волинь.Правда», посилаючись на повідомлення очевидців.

ДТП сталася близько 15:30 сьогодні, 24 травня. Зіткнулися Volkswagen та Renault. Автівки зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.

На місці працює екіпаж патрульної поліції.

У Луцьку сталася аварія. ФОТО
У Луцьку сталася аварія. ФОТО
У Луцьку сталася аварія. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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