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У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок

У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок
У пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею у чергах скупчилось чимало вантажних автомобілів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Так, станом на 08:00 ранку 25 травня, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стоять 400 вантажівок на виїзд з України.
До слова, пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.

У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок

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Теги: кордон, польща, вантажівки, черги
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