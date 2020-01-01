У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок





Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.



Так, станом на 08:00 ранку 25 травня, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стоять 400 вантажівок на виїзд з України.

До слова, пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею у чергах скупчилось чимало вантажних автомобілів.Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.Так, станом на 08:00 ранку 25 травня, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стоять 400 вантажівок на виїзд з України.До слова, пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.

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