У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок
Сьогодні, 09:15
У пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею у чергах скупчилось чимало вантажних автомобілів.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Так, станом на 08:00 ранку 25 травня, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стоять 400 вантажівок на виїзд з України.
До слова, пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
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Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Так, станом на 08:00 ранку 25 травня, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ у чергах стоять 400 вантажівок на виїзд з України.
До слова, пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.
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