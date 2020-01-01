На волинській птахофабриці – троє нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 12:55
Виявили трьох нових хворих на COVID-19, що працюють на володимир-волинській птахофабриці.
Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що зафіксували 3 нові випадки інфікування коронавірусом у працівників володимир-волинської птахофабрики. Загалом там виявили 7 хворих на коронавірус: 5 із Володимир-Волинського району, по одному хворому із Турійського та Іваничівського районів. Усі – працівники цеху напівфабрикатів.
Окрім того, отримали ще 46 екстрених повідомлень про підозру на COVID-19 у працівників цеху напівфабрикатів та цеху готової продукції.
«На сьогодні коло контактних осіб – близько 60. За ними ведуть медичне спостереження, проводять роздільне довезення працівників за напрямками та щоденну дезинфекцію транспорту, проводять заключну дезинфекцію цехів та встановили ултрафіолетові випромінювачі. Створили всі умови для прийому їжі працівників на вулиці, тобто встановили намети та розробили графік, аби не допустити скупчення людей», - зазначила Щербак.
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Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що зафіксували 3 нові випадки інфікування коронавірусом у працівників володимир-волинської птахофабрики. Загалом там виявили 7 хворих на коронавірус: 5 із Володимир-Волинського району, по одному хворому із Турійського та Іваничівського районів. Усі – працівники цеху напівфабрикатів.
Окрім того, отримали ще 46 екстрених повідомлень про підозру на COVID-19 у працівників цеху напівфабрикатів та цеху готової продукції.
«На сьогодні коло контактних осіб – близько 60. За ними ведуть медичне спостереження, проводять роздільне довезення працівників за напрямками та щоденну дезинфекцію транспорту, проводять заключну дезинфекцію цехів та встановили ултрафіолетові випромінювачі. Створили всі умови для прийому їжі працівників на вулиці, тобто встановили намети та розробили графік, аби не допустити скупчення людей», - зазначила Щербак.
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