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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Назвали причини спалаху коронавірусу у психлікарні в Олиці

Назвали причини спалаху коронавірусу у психлікарні в Олиці
Повідомили причини спалаху коронавірусної інфекції, що виявили у психіатричній лікарні в Олиці.

Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 25 травня у психлікарні виявили 67 випадків коронавірусу, у тому числі два летальних. Зокрема, COVID-19 діагностували у 21 медика та 46 пацієнтів закладу.

«Уражений один із двох корпусів лікарні, де розміщено 3 відділення. Одна особа лікується в обласній інфекційній лікарні – це представник медичного персоналу, інші знаходяться на амбулаторному лікуванні. Загалом обстежили 164 особи», - зауважила посадовиця.

За словами Тетяни Щербак, спалах коронавірусної інфекції стався через специфіку самого закладу, адже він закритого типу, недостатність кадрів та роботи медичних працівників у різних відділеннях, тобто один лікар та санітарка працювали у декількох відділеннях одразу, порушення протиепідеміологічних заходів медпрацівниками.

«Говорити про те, що у медпрацівників немає засобів індивідуального захисту ми не можемо, вони забезпечені. Не для всіх працівників був організований доїзд і деякі з них діставалися своїм транспортом. Це теж одна з причин», - відзначила вона.

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Теги: Олика, Волинь, психлікарня, коронавірус
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Коментарі 1
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30 років живемо вже без Радянської влади, без втручання невидимих сил у нашу свободу, наше життя, нашу працю та наш з вами людський розум. Але складається таке враження, що в селі Олика, Ківерцівського району, що на Волині - один лікар та одна санітарка працюють на декілька відділень одразу, при цьому на лице грубі порушення протиепідеміологічних заходів медпрацівниками та керівництвом закладу. За таку роботу з позором необхідно виганяти з роботи головного лікаря ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЛІКАРНІ СМТ.ОЛИКА - Людмилу Юрко.
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