Назвали причини спалаху коронавірусу у психлікарні в Олиці

Повідомили причини спалаху коронавірусної інфекції, що виявили у психіатричній лікарні в Олиці.Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що станом на 25 травня у психлікарні виявили 67 випадків коронавірусу, у тому числі два летальних. Зокрема, COVID-19 діагностували у 21 медика та 46 пацієнтів закладу.«Уражений один із двох корпусів лікарні, де розміщено 3 відділення. Одна особа лікується в обласній інфекційній лікарні – це представник медичного персоналу, інші знаходяться на амбулаторному лікуванні. Загалом обстежили 164 особи», - зауважила посадовиця.За словами Тетяни Щербак, спалах коронавірусної інфекції стався через специфіку самого закладу, адже він закритого типу, недостатність кадрів та роботи медичних працівників у різних відділеннях, тобто один лікар та санітарка працювали у декількох відділеннях одразу, порушення протиепідеміологічних заходів медпрацівниками.«Говорити про те, що у медпрацівників немає засобів індивідуального захисту ми не можемо, вони забезпечені. Не для всіх працівників був організований доїзд і деякі з них діставалися своїм транспортом. Це теж одна з причин», - відзначила вона.