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Судитимуть чоловіків, які у Ківерцях з пістолетом пограбували магазин

Судитимуть чоловіків, які у Ківерцях з пістолетом пограбували магазин
Двох мешканців міста Буча Київської області судитимуть за вчинений на Волині розбій.

Так, увечері 4 березня 2020 року 28-річний раніше судимий чоловік разом зі своїм на рік старшим товаришем, увійшли в магазин у місті Ківерці, викрали з каси 700 гривень та, погрожуючи продавчині пістолетом, зірвали з її шиї ланцюжок, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Невдовзі після вчинення злочину нападників затримали.

Наразі чоловіків обвинувачують у розбої, вчиненому групою осіб із проникненням у сховище, та у незаконному придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Невдовзі вони обоє постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.

Відомо, що за вчиненя таких злочинів санкціями ч. 3 ст. 187 та ч.1 ст. 263 КК України передбачено прокарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Ківерці, злочин, суд
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