Судитимуть чоловіків, які у Ківерцях з пістолетом пограбували магазин





Так, увечері 4 березня 2020 року 28-річний раніше судимий чоловік разом зі своїм на рік старшим товаришем,



Невдовзі після вчинення злочину нападників затримали.



Наразі чоловіків обвинувачують у розбої, вчиненому групою осіб із проникненням у сховище, та у незаконному придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.



Невдовзі вони обоє постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.



Відомо, що за вчиненя таких злочинів санкціями ч. 3 ст. 187 та ч.1 ст. 263 КК України передбачено прокарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох мешканців міста Буча Київської області судитимуть за вчинений на Волині розбій.Так, увечері 4 березня 2020 року 28-річний раніше судимий чоловік разом зі своїм на рік старшим товаришем, увійшли в магазин у місті Ківерці, викрали з каси 700 гривень та, погрожуючи продавчині пістолетом, зірвали з її шиї ланцюжок, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Невдовзі після вчинення злочину нападників затримали.Наразі чоловіків обвинувачують у розбої, вчиненому групою осіб із проникненням у сховище, та у незаконному придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.Невдовзі вони обоє постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.Відомо, що за вчиненя таких злочинів санкціями ч. 3 ст. 187 та ч.1 ст. 263 КК України передбачено прокарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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