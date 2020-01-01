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У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін

У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
У Луцьку салон краси "Malena" організовує так звану благодійну акцію на підтримку онкохворих дітей.

Про це йдеться на сторінці салону краси "Malena" у facebook.

Зазначається, що у салоні надаватимуть послуги без цін. Тобто кожен клієнт буде оплачувати майстрам рівно стільки, скільки вважає за потрібне.

"1 червня перевіримо. Ти приходиш в @beautysalon_malena і оплачуєш рівно стільки, скільки вважаєш за потрібне! Жодних прихованих умов та підступних планів", - йдеться у повідомлені.

У закладі зазначають, що усі кошти, які вони заробляють в цей день передадуть онкохворим дітям.


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Теги: салон, Луцьк, послуги без цін
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