У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін

У Луцьку салон краси "Malena" організовує так звану благодійну акцію на підтримку онкохворих дітей.Про це йдеться на сторінці салону краси "Malena" у facebook.Зазначається, що у салоні надаватимуть послуги без цін. Тобто кожен клієнт буде оплачувати майстрам рівно стільки, скільки вважає за потрібне."1 червня перевіримо. Ти приходиш в @beautysalon_malena і оплачуєш рівно стільки, скільки вважаєш за потрібне! Жодних прихованих умов та підступних планів", - йдеться у повідомлені.У закладі зазначають, що усі кошти, які вони заробляють в цей день передадуть онкохворим дітям.