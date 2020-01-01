У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Сьогодні, 10:37
У Луцьку салон краси "Malena" організовує так звану благодійну акцію на підтримку онкохворих дітей.
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Про це йдеться на сторінці салону краси "Malena" у facebook.
Зазначається, що у салоні надаватимуть послуги без цін. Тобто кожен клієнт буде оплачувати майстрам рівно стільки, скільки вважає за потрібне.
"1 червня перевіримо. Ти приходиш в @beautysalon_malena і оплачуєш рівно стільки, скільки вважаєш за потрібне! Жодних прихованих умов та підступних планів", - йдеться у повідомлені.
У закладі зазначають, що усі кошти, які вони заробляють в цей день передадуть онкохворим дітям.
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⠀
Про це йдеться на сторінці салону краси "Malena" у facebook.
Зазначається, що у салоні надаватимуть послуги без цін. Тобто кожен клієнт буде оплачувати майстрам рівно стільки, скільки вважає за потрібне.
"1 червня перевіримо. Ти приходиш в @beautysalon_malena і оплачуєш рівно стільки, скільки вважаєш за потрібне! Жодних прихованих умов та підступних планів", - йдеться у повідомлені.
У закладі зазначають, що усі кошти, які вони заробляють в цей день передадуть онкохворим дітям.
⠀
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