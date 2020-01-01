Залишилося менше 50 контейнерів: частину Старого ринку показали з висоти. ВІДЕО





Про це Ігор Поліщук.



Загалом до початку домонтажу на Центральному ринку було більше, ніж 450 контейнерів.



За словами радника міського голови, лише за 2 останні дні з вказаних територій вивезли більше 222 металевих контейнери, з яких за заявами про добровільний переїзд, що подали підприємці. Додає, що самостійно підприємці Старого ринку вивезли 194 металевих контейнери.



Наразі на території ринку одначасно працює до 10 одиниць техніки, що вивозить металеві контейнери.



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"Сьогодні вивіз контейнерів силами міської ради і за добровільними заявами і самими власниками продовжується.



А від понеділка почали надходити заяви про добровільне перевезення металевих контейнерів з земельної діяльнки, яку орендує ФОП Пахолко Л.П., які силами міської ради будуть безкоштовно перевезені на ринок "Новий", - зауважив Ігор Поліщук.



Усе сміття, яке залишилося на вказаних земельних ділянках, буде прибрано комунальними службами міста.



Нагадаємо, що з 23 травня через демонтаж ринку у Луцьку перекрили вулицю в Старому місті. Роботи триватимуть до 19 години 30 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На колишній території КП "Луцькі ринки", території, що обслуговувалася ТОВ "МТС Агросервіс" та ПФ "Скорпіон-Плюс", залишилося менше 50 контейнерів.Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook радник міського головиЗагалом до початку домонтажу на Центральному ринку було більше, ніж 450 контейнерів.За словами радника міського голови, лише за 2 останні дні з вказаних територій вивезли більше 222 металевих контейнери, з яких за заявами про добровільний переїзд, що подали підприємці. Додає, що самостійно підприємці Старого ринку вивезли 194 металевих контейнери.Наразі на території ринку одначасно працює до 10 одиниць техніки, що вивозить металеві контейнери."Сьогодні вивіз контейнерів силами міської ради і за добровільними заявами і самими власниками продовжується.А від понеділка почали надходити заяви про добровільне перевезення металевих контейнерів з земельної діяльнки, яку орендує ФОП Пахолко Л.П., які силами міської ради будуть безкоштовно перевезені на ринок "Новий", - зауважив Ігор Поліщук.Усе сміття, яке залишилося на вказаних земельних ділянках, буде прибрано комунальними службами міста.Нагадаємо, що з 23 травняв Старому місті. Роботи триватимуть до 19 години 30 травня.

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