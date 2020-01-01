«Кожен має починати із себе», – луцька депутатка про питання культури. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Є велика проблема в тому, що культура споживання, культура політична чи культура в будь-якій іншій сфері, зокрема щодо сортування сміття, відсутня.
Про це заявила депутатка Луцької міської ради, представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ» Алла Надточій в ефірі телеканалу «Аверс», - пише Конкурент.
«У нас думають так: кинув сміття – хтось прийде і прибере. Це неправильно. Так само й щодо вивезення сміття. Кожен має починати з себе. Правильно переходити дорогу, правильно сортувати сміття, правильно викидати. Це тягне за собою і те, як ти ставишся до людей на вулиці, на роботі, в школі чи дитсадку. Все ми маємо спершу формувати в собі. Що влада тут не робила б, скільки не просили б і не розказували, скільки не ліпила б наліпки, як треба сміття сортувати, але з цим є проблема», – наголосила Алла Надточій.
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Про це заявила депутатка Луцької міської ради, представниця Громадянського Руху «СВІДОМІ» Алла Надточій в ефірі телеканалу «Аверс», - пише Конкурент.
«У нас думають так: кинув сміття – хтось прийде і прибере. Це неправильно. Так само й щодо вивезення сміття. Кожен має починати з себе. Правильно переходити дорогу, правильно сортувати сміття, правильно викидати. Це тягне за собою і те, як ти ставишся до людей на вулиці, на роботі, в школі чи дитсадку. Все ми маємо спершу формувати в собі. Що влада тут не робила б, скільки не просили б і не розказували, скільки не ліпила б наліпки, як треба сміття сортувати, але з цим є проблема», – наголосила Алла Надточій.
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