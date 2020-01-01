Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Ківерцівському районі

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Ківерцівському районі.Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що за добу у Ківерцівському районі виявили 7 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворів працівник психіатричної лікарні.«Загалом у біля 30-ти працівників психіатричної лікарні та 35 пацієнтів у трьох відділеннях діагностували коронавірус. Інші випадки – поодинокі», - зауважила посадовиця.За її словами, психлікарню в Олиці можуть безперешкодно залишати здорові медичні працівники. Ті ж, у кого діагностували COVID-19 перебувають на самоізоляції вдома.«Вони забезпечені усіма необхідними засобами захисту, тому ми не можемо перешкоджати добровільному поверненню до своїх домівок чи куди би вони не направлялися. Вони здорові, вільні люди», - додала Щербак.