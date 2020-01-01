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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Ківерцівському районі

Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Ківерцівському районі
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Ківерцівському районі.

Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за добу у Ківерцівському районі виявили 7 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворів працівник психіатричної лікарні.

«Загалом у біля 30-ти працівників психіатричної лікарні та 35 пацієнтів у трьох відділеннях діагностували коронавірус. Інші випадки – поодинокі», - зауважила посадовиця.

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За її словами, психлікарню в Олиці можуть безперешкодно залишати здорові медичні працівники. Ті ж, у кого діагностували COVID-19 перебувають на самоізоляції вдома.

«Вони забезпечені усіма необхідними засобами захисту, тому ми не можемо перешкоджати добровільному поверненню до своїх домівок чи куди би вони не направлялися. Вони здорові, вільні люди», - додала Щербак.

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Теги: Олика, психлікарня, хворі, коронавірус
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