Розповіли про ситуацію з COVID-19 у Ківерцівському районі
Сьогодні, 13:55
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Ківерцівському районі.
Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за добу у Ківерцівському районі виявили 7 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворів працівник психіатричної лікарні.
«Загалом у біля 30-ти працівників психіатричної лікарні та 35 пацієнтів у трьох відділеннях діагностували коронавірус. Інші випадки – поодинокі», - зауважила посадовиця.
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За її словами, психлікарню в Олиці можуть безперешкодно залишати здорові медичні працівники. Ті ж, у кого діагностували COVID-19 перебувають на самоізоляції вдома.
«Вони забезпечені усіма необхідними засобами захисту, тому ми не можемо перешкоджати добровільному поверненню до своїх домівок чи куди би вони не направлялися. Вони здорові, вільні люди», - додала Щербак.
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Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за добу у Ківерцівському районі виявили 7 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворів працівник психіатричної лікарні.
«Загалом у біля 30-ти працівників психіатричної лікарні та 35 пацієнтів у трьох відділеннях діагностували коронавірус. Інші випадки – поодинокі», - зауважила посадовиця.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Померла пацієнтка психлікарні Олики, що була інфікована коронавірусом
За її словами, психлікарню в Олиці можуть безперешкодно залишати здорові медичні працівники. Ті ж, у кого діагностували COVID-19 перебувають на самоізоляції вдома.
«Вони забезпечені усіма необхідними засобами захисту, тому ми не можемо перешкоджати добровільному поверненню до своїх домівок чи куди би вони не направлялися. Вони здорові, вільні люди», - додала Щербак.
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