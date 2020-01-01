Лучани просять облаштувати на одній із вулиць велодоріжки
Сьогодні, 07:34
Жителі обласного центру Волині просять місцеву владу облаштувати на одній із вулиць міста велосипедні доріжки.
Таке прохання на платформі Відкрите місто залишив Михайло Конюх.
За слоавами чоловіка, на вулиці Ківерцівській у Луцьку не вистачає пішохідних та велодоріжок, тож він просить владців розглянути можливість їх облаштування.
"Зараз у зв'язку з карантином, відсутністю транспорту, в місті збільшилась кількість велосипедистів", - йдеться у тексті звернення.
Чоловік стверджує, що на вулиці Ківерцівській, починаючи від будинку № 20 та у напрямку мосту на 40-й квартал, відсутні як пішохідні, так і велодоріжки.
"Якщо зі сторони заводу "Мотор" ще збереглися хоча б якісь залишки пішохідної доріжки по якій під час дощу неможливо ні пройти, ні проїхати велосипедом, то з протилежної сторони немає взагалі нічого, тільки протоптана людьми земляна стежка, яка під час дощу теж стає практично непрохідна", - пише чоловік.
Зважаючи на те, що вулиця потребує ремонту, їхати велосипедом по ній досить важко. Тому чоловік просить владу розглянути можливість облаштування пішохідних та велосипедних доріжок.
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Таке прохання на платформі Відкрите місто залишив Михайло Конюх.
За слоавами чоловіка, на вулиці Ківерцівській у Луцьку не вистачає пішохідних та велодоріжок, тож він просить владців розглянути можливість їх облаштування.
"Зараз у зв'язку з карантином, відсутністю транспорту, в місті збільшилась кількість велосипедистів", - йдеться у тексті звернення.
Чоловік стверджує, що на вулиці Ківерцівській, починаючи від будинку № 20 та у напрямку мосту на 40-й квартал, відсутні як пішохідні, так і велодоріжки.
"Якщо зі сторони заводу "Мотор" ще збереглися хоча б якісь залишки пішохідної доріжки по якій під час дощу неможливо ні пройти, ні проїхати велосипедом, то з протилежної сторони немає взагалі нічого, тільки протоптана людьми земляна стежка, яка під час дощу теж стає практично непрохідна", - пише чоловік.
Зважаючи на те, що вулиця потребує ремонту, їхати велосипедом по ній досить важко. Тому чоловік просить владу розглянути можливість облаштування пішохідних та велосипедних доріжок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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