У будинку волинянина знайшли гвинтівку та понад тисячу набоїв





Про це



Гвинтівку та боєприпаси поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Поліція Волині нагадує, що незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність. У разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особа звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої ч.1 та 2 ст.263 Кримінального кодексу України.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 28 травня, співробітники Горохівського відділу поліції за місцем проживання 52-річного жителя району виявили та вилучили нарізну гвинтівку «ТОЗ» калібру 5,6 мм. та понад тисячу набоїв до неї.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Гвинтівку та боєприпаси поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині нагадує, що незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність. У разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових речовин особа звільняється від кримінальної відповідальності передбаченої ч.1 та 2 ст.263 Кримінального кодексу України.

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