Митрополит Михаїл відправив святкову службу у волинському місті. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію у храмі Вознесіння Господнього, що в Горохові, на честь престольного празника.



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У відправі взяли участь декан і настоятель громади протоієрей Андрій Сидор, інше переважно місцеве духовенство. Долучилися до урочистої молитви народний депутат України В’ячеслав Рубльов, голова РДА Сергій Мишленик, голова райради Тарас Щерблюк, міський голова Віктор Годик.



"Привітавши присутніх зі святом, владика зазначив, що такий піднесений стан переживали й апостоли, коли були впевнені, що так, як є, буде завжди. Важливо, маючи віру, не розслаблюватися і завжди пильнувати, щоб не впасти у гріх. Людина праведна – кається, а гріховна – уподібнюється прародичам Адамові і Єві: втрачає пильність і не спирається на мудрість.



Стосовно коронавірусу митрополит упевнений: страху не має бути, а тільки обережність. І будь-яку інформацію архіпастир радить не сліпо черпати з інтернету, а керуватися мудрістю.



Настоятель парафії подякував владиці й запевнив, що горохівчани побороли страх перед пандемією і пам’ятають про святий обов’язок спільної молитви у храмі", - зазначали у пресслужбі єпархії.



Кількох кліриків деканату архієрей відзначив черговими нагородами, активних парафіян – благословенними грамотами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію у храмі Вознесіння Господнього, що в Горохові, на честь престольного празника.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.У відправі взяли участь декан і настоятель громади протоієрей, інше переважно місцеве духовенство. Долучилися до урочистої молитви народний депутат України, голова РДА, голова райради, міський голова"Привітавши присутніх зі святом, владика зазначив, що такий піднесений стан переживали й апостоли, коли були впевнені, що так, як є, буде завжди. Важливо, маючи віру, не розслаблюватися і завжди пильнувати, щоб не впасти у гріх. Людина праведна – кається, а гріховна – уподібнюється прародичам Адамові і Єві: втрачає пильність і не спирається на мудрість.Стосовно коронавірусу митрополит упевнений: страху не має бути, а тільки обережність. І будь-яку інформацію архіпастир радить не сліпо черпати з інтернету, а керуватися мудрістю.Настоятель парафії подякував владиці й запевнив, що горохівчани побороли страх перед пандемією і пам’ятають про святий обов’язок спільної молитви у храмі", - зазначали у пресслужбі єпархії.Кількох кліриків деканату архієрей відзначив черговими нагородами, активних парафіян – благословенними грамотами.

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