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Родина учасника АТО з Волині отримала чотирикімнатну квартиру

Родина учасника АТО з Волині отримала чотирикімнатну квартиру
У Ковелі родина учасника АТО отримала квартиру, придбану державним коштом.

Про це повідомила начальник управління соціального захисту населення Софія Сагаль, пише "КовельPost".

У рамках державної програми «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» у Ковелі родини загиблих, а також особи з інвалідністю І-ІІ групи, починаючи з 2016 року, отримують кошти грошової компенсації на придбання житла.

Це дало можливість поліпшити житлово-побутові умови цим категоріям населення. На ці потреби з державного бюджету було виділено понад 10 мільйонів гривень. Загалом, йдеться про 12 сімей.

Днями такою грошовою компенсацією скористалася родина учасника АТО, який через війну отримав інвалідність ІІ групи, Валерія Гонти. Сім’я, в якій виховується двоє неповнолітніх дітей, придбала простору чотирикімнатну квартиру з усіма зручностями.

Міська влада та працівники соціальних служб максимально посприяли у цьому та допомогли вирішити ветерану ряд організаційних питань.

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Теги: Ковель, учасник АТО, квартира
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