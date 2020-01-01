Показали захопливі краєвиди волинського озера з висоти пташиного польоту. ФОТО





Світлинами Андрій Куницький на сторінці у Facebook.



"О́зеро До́бре — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Камінь-Каширського району Волинської області, на південь від села Підріччя.



Площа 46 га. Оголошена згідно з розпорядженням Ради Міністрів України № 780 від 14.10.1975 року. Перебуває у віданні Камінь-Каширського держлісгоспу, Нуйнівського лісництва", - йдеться у дописі.



Автор світлин додає, озеро Добре - карстового походження з піщаним дном серед лісового масиву. Глибина озера до 15 м. Навколо озера ростуть високобонітетні насадження сосни звичайної і берези повислої віком 40–80 років із багатим підліском із журавлини болотяної, чорниці, брусниці. На берегах озера зростає очерет звичайний. У прибережній смузі зростають рідкісні рослини: плаун колючий і любка дволиста, занесені до Червоної книги України.



Також зауважує Андрій Куницький, що на фото можна побачити поблизу оз. Карасине, оз. Сошичне, оз. Мочулине та оз. Святе.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували дивовижні світлини озера Добре, яке розташоване в Камінь-Каширському районі, з висоти пташиного польоту.Світлинами поділився волинський фотографна сторінці у Facebook."О́зеро До́бре — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в межах Камінь-Каширського району Волинської області, на південь від села Підріччя.Площа 46 га. Оголошена згідно з розпорядженням Ради Міністрів України № 780 від 14.10.1975 року. Перебуває у віданні Камінь-Каширського держлісгоспу, Нуйнівського лісництва", - йдеться у дописі.Автор світлин додає, озеро Добре - карстового походження з піщаним дном серед лісового масиву. Глибина озера до 15 м. Навколо озера ростуть високобонітетні насадження сосни звичайної і берези повислої віком 40–80 років із багатим підліском із журавлини болотяної, чорниці, брусниці. На берегах озера зростає очерет звичайний. У прибережній смузі зростають рідкісні рослини: плаун колючий і любка дволиста, занесені до Червоної книги України.Також зауважує Андрій Куницький, що на фото можна побачити поблизу оз. Карасине, оз. Сошичне, оз. Мочулине та оз. Святе.

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