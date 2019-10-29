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У Луцьку в квартирі знайшли вбитого чоловіка

У Луцьку в квартирі знайшли вбитого чоловіка
Тіло вбитого чоловіка виявили 31 травня в одній із квартир на вулиці Луговій, 13 у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як повідомили у пресслужбі волинської поліції, чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили за місцем проживання. Відповідно за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст 115. Загиблий 1977 року народження.

Наразі проводять заходи спрямовані на виявлення осіб причетних до цього кримінального правопорушення.

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

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Теги: смерть, чоловік, Луцьк
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