У Луцьку в квартирі знайшли вбитого чоловіка





Про це Інформаційному агентству



Як повідомили у пресслужбі волинської поліції, чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили за місцем проживання. Відповідно за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст 115. Загиблий 1977 року народження.



Наразі проводять заходи спрямовані на виявлення осіб причетних до цього кримінального правопорушення.



Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло вбитого чоловіка виявили 31 травня в одній із квартир на вулиці Луговій, 13 у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як повідомили у пресслужбі волинської поліції, чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили за місцем проживання. Відповідно за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст 115. Загиблий 1977 року народження.Наразі проводять заходи спрямовані на виявлення осіб причетних до цього кримінального правопорушення.Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію