У Луцьку в квартирі знайшли вбитого чоловіка
Сьогодні, 09:45
Тіло вбитого чоловіка виявили 31 травня в одній із квартир на вулиці Луговій, 13 у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як повідомили у пресслужбі волинської поліції, чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили за місцем проживання. Відповідно за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст 115. Загиблий 1977 року народження.
Наразі проводять заходи спрямовані на виявлення осіб причетних до цього кримінального правопорушення.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як повідомили у пресслужбі волинської поліції, чоловіка зі слідами насильницької смерті виявили за місцем проживання. Відповідно за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст 115. Загиблий 1977 року народження.
Наразі проводять заходи спрямовані на виявлення осіб причетних до цього кримінального правопорушення.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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