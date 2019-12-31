Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО





Про це



ДТП сталася 2 червня у селі Зміїнець Луцького району.



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.



На місці події працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька сталася аварія – зіткнулися ВАЗ і Audi, у результаті Audi злетіло на узбіччя і в'їхало у стовп.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДТП сталася 2 червня у селі Зміїнець Луцького району.За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.На місці події працює поліція.

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