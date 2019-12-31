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Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО

Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО
Поблизу Луцька сталася аварія – зіткнулися ВАЗ і Audi, у результаті Audi злетіло на узбіччя і в'їхало у стовп.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП сталася 2 червня у селі Зміїнець Луцького району.

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав.

На місці події працює поліція.

Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО
Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО
Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО
Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО

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Теги: Audi, стовп, Зміїнець
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