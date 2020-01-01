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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки людей і у яких лікарнях лежать через коронавірус на Волині

Повідомили, скільки людей і у яких лікарнях лежать через коронавірус на Волині
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 станом на 1 червня.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.

Зауважують, що всього у лікарнях Волині – 723 інфекційних ліжкомісця. Із них станом на 1 червня зайняті – 174, тобто 24%.

Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 54 (30%).

У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 26 (14,7%).

У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 43 (79,6%).

У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 5 ліжок з 20 (25%).

У лікарні в Ківерцях – усього 15 інфекційних ліжок. На них наразі немає пацієнтів.

На щастя, не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених і у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні). Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.

У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус. Станом на 1 червня зайняті – 19 (34,5%).
Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання передбачило 65 інфекційних ліжкомісць. Наразі зайняті – 16 (24,6%).

Натомість у лікарні в Горохові – 39 ліжок, виділених для хворих з COVID-19, але наразі к цьому медзакладі – лише двоє зворих з інфекцією (5,1%).

Луцька центральна районна лікарня має 20 таких ліжкомісць. Усі вони, на щастя, вільні.

Лікарня у Ратному – 23 ліжкомісця, зайняті – 7 (30,4%).

Рожищенська центральна районна лікарня облаштувала 15 місць для хворих на коронавірус, із них 2 наразі зайняті пацієнтами.

Зауважимо, що згідно з умовами так званого адаптивного карантину, який почався з 22 травня, завантаженість ліжок в лікарнях – один з трьох критеріїв, зважаючи на які регіони регіони можуть переходити до наступного етапу послаблення карантину. Адже послаблювати карантин можуть регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.



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Теги: коронавірус, лікарня, ліжкомісце, Волинь, завантаженість
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