Повідомили, скільки людей і у яких лікарнях лежать через коронавірус на Волині
Сьогодні, 14:47
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 станом на 1 червня.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.
Зауважують, що всього у лікарнях Волині – 723 інфекційних ліжкомісця. Із них станом на 1 червня зайняті – 174, тобто 24%.
Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 54 (30%).
У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 26 (14,7%).
У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 43 (79,6%).
У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 5 ліжок з 20 (25%).
У лікарні в Ківерцях – усього 15 інфекційних ліжок. На них наразі немає пацієнтів.
На щастя, не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених і у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні). Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.
У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус. Станом на 1 червня зайняті – 19 (34,5%).
Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання передбачило 65 інфекційних ліжкомісць. Наразі зайняті – 16 (24,6%).
Натомість у лікарні в Горохові – 39 ліжок, виділених для хворих з COVID-19, але наразі к цьому медзакладі – лише двоє зворих з інфекцією (5,1%).
Луцька центральна районна лікарня має 20 таких ліжкомісць. Усі вони, на щастя, вільні.
Лікарня у Ратному – 23 ліжкомісця, зайняті – 7 (30,4%).
Рожищенська центральна районна лікарня облаштувала 15 місць для хворих на коронавірус, із них 2 наразі зайняті пацієнтами.
Зауважимо, що згідно з умовами так званого адаптивного карантину, який почався з 22 травня, завантаженість ліжок в лікарнях – один з трьох критеріїв, зважаючи на які регіони регіони можуть переходити до наступного етапу послаблення карантину. Адже послаблювати карантин можуть регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.
Зауважують, що всього у лікарнях Волині – 723 інфекційних ліжкомісця. Із них станом на 1 червня зайняті – 174, тобто 24%.
Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 54 (30%).
У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 26 (14,7%).
У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 43 (79,6%).
У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 5 ліжок з 20 (25%).
У лікарні в Ківерцях – усього 15 інфекційних ліжок. На них наразі немає пацієнтів.
На щастя, не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених і у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні). Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.
У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус. Станом на 1 червня зайняті – 19 (34,5%).
Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання передбачило 65 інфекційних ліжкомісць. Наразі зайняті – 16 (24,6%).
Натомість у лікарні в Горохові – 39 ліжок, виділених для хворих з COVID-19, але наразі к цьому медзакладі – лише двоє зворих з інфекцією (5,1%).
Луцька центральна районна лікарня має 20 таких ліжкомісць. Усі вони, на щастя, вільні.
Лікарня у Ратному – 23 ліжкомісця, зайняті – 7 (30,4%).
Рожищенська центральна районна лікарня облаштувала 15 місць для хворих на коронавірус, із них 2 наразі зайняті пацієнтами.
Зауважимо, що згідно з умовами так званого адаптивного карантину, який почався з 22 травня, завантаженість ліжок в лікарнях – один з трьох критеріїв, зважаючи на які регіони регіони можуть переходити до наступного етапу послаблення карантину. Адже послаблювати карантин можуть регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У районі на Волині одужали усі хворі на коронавірус
Сьогодні, 14:00
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 1 червня
01 червень, 10:21
Коментарі 0
Останні новини
Скандальна фірма з донецьким «корінням» і кримінальною історією ремонтуватиме дороги на Волині
Сьогодні, 15:10
У двох селах поблизу Луцька не буде світла
Сьогодні, 15:00
Повідомили, скільки людей і у яких лікарнях лежать через коронавірус на Волині
Сьогодні, 14:47