У МОЗ хочуть пришвидшити будівництво амбулаторій на Волині





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 3 червня,



Так, МОЗ планує пришвидшити будівництво амбулаторій у Волинській та Рівненській областях у рамках угоди зі Світовим банком. Зауважують, угода підписана ще у 2015 році і передбачає виділення Україні $214,7 млн. На початок квітня 2020 року освоїли лише 58% цих коштів.

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