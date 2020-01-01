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У МОЗ хочуть пришвидшити будівництво амбулаторій на Волині

У МОЗ хочуть пришвидшити будівництво амбулаторій на Волині
У Міністерстві охорони здоров'я України хочуть пришвидшити будівництво амбулаторій у двох областях, серед яких - Волинська.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 3 червня, інформують у пресслужбі відомства.

Так, МОЗ планує пришвидшити будівництво амбулаторій у Волинській та Рівненській областях у рамках угоди зі Світовим банком. Зауважують, угода підписана ще у 2015 році і передбачає виділення Україні $214,7 млн. На початок квітня 2020 року освоїли лише 58% цих коштів.

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Теги: МОЗ, будівництво, Волинь
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