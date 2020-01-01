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Лучанка, яка втратила руку на роботі у Польщі, отримала протез

Лучанка, яка втратила руку на роботі у Польщі, отримала протез
Лучанка Альона Романенко, понад два роки тому втратила руку у польській пральні, отримала протез.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wp.pl, протез коштував 245 тисяч злотих. Поставили його жінці в березні 2020 року, фактично через 2 роки та 3 місяці після нещасного випадку.

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За словами українки, 90% коштів виділив міський осередок соціальної допомоги, решту зібрали небайдужі. Колишній роботодавець жінки до цього часу не заплатив обіцяного відшкодування.

Альона стверджує, що лише звикає до протезу руки: він не дуже пасує їй, тому поки переважно лежить на полиці. За кілька днів жінка знову проходитиме реабілітаційний курс, під час якого вже вчитиметься керувати протезом.

Нагадаємо, лучанка втратила руку в грудні 2017 року внаслідок нещасного випадку, коли працювала в пральні в польському містечку Любонь (Великопольське воєводство).

Працедавець пообіцяв покрити кошти на протез для дівчини, але не виконав свою обіцянку.

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Теги: Альона Романенко, рука, втрата, Польща, протез
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