На Волині чоловік зі співмешканкою «обчистили» житло

Поліція розшукала злодіїв, які у селі Квасів Горохівського району скоїли крадіжку.Так, ще 27 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи викрали комп'ютер і телевізор, - інформує Горохівське ВП ГУНП у Волинській області на сторінці у facebook.А вже 4 червня правоохоронці встановили причетність до вчиненого злочину раніше судимого 47-річного жителя міста Сокаль Львівської області та його 40-річної співмешканки. Їм обом повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка із проникненням у житло чи інше сховище).Викрадене майно вилучили. Тривають слідчі дії.Порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.