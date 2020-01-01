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На Волині чоловік зі співмешканкою «обчистили» житло

На Волині чоловік зі співмешканкою «обчистили» житло
Поліція розшукала злодіїв, які у селі Квасів Горохівського району скоїли крадіжку.

Так, ще 27 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи викрали комп'ютер і телевізор, - інформує Горохівське ВП ГУНП у Волинській області на сторінці у facebook.

А вже 4 червня правоохоронці встановили причетність до вчиненого злочину раніше судимого 47-річного жителя міста Сокаль Львівської області та його 40-річної співмешканки. Їм обом повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка із проникненням у житло чи інше сховище).

Викрадене майно вилучили. Тривають слідчі дії.

Порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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Теги: злодій, Волині
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