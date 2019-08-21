Перевірили сайти усіх шкіл Волині: 88 навчальних закладів досі не мають веб-ресурсів

Державна служба якості освіти України та її територіальні органи в квітні розпочали вивчення веб-сайтів шкіл. Зокрема, у Волинській області вивченням охопили вже 100 % шкіл.Про це повідомляє управління Державної служби якості освіти у Волинській області.Інформують, що аналіз інтернет-ресурсів закладів виявив чималу кількість проблем, що потребують невідкладного вирішення.Значна частина шкіл на Волині не оприлюднила інформацію про освітні програми, що ними реалізуються. Цей показник становить 56,3%, до того ж деякі заклади оприлюднили лише освітню програму, затверджену ще в 2018 році.Інформація щодо ліцензій на провадження освітньої діяльності не відображена у 75,9% закладів освіти області. Загалом по Україні цей показник становить 63,2 %, що може вказувати на неналежне виконання повноважень органами ліцензування у сфері загальної середньої освіти.Недостатньою є поінформованість щодо використання закладами освіти публічних коштів, благодійної допомоги, переліку та вартості додаткових освітніх послуг. Це свідчить про те, що батьки й громадськість не мають можливості ознайомитись у вільному доступі про ефективність їх використання, оскільки кошторис і фінансовий звіт щодо публічних коштів не оприлюднюють на своїх сайтах 65,5% шкіл на Волині.Із опрацьованих матеріалів встановлено, що 33,5% шкіл України та відповідно 38,1% закладів Волині не надають даних про кадровий склад. Значною мірою ускладнює забезпечення шкіл якісними педагогічними кадрами відсутність інформації про наявність вакантних посад (за даними Державної служби якості освіти України - 59,9%, у Волинській області - 82,7%).Учні, батьки та громадськість загалом не володіють достатньою інформацією щодо ефективності роботи в школах по протидії булінгу. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) не оприлюднили 74,8% закладів загальної середньої освіти, а план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) в закладі, – 67,2%. Школи Волині залишили це питання практично поза увагою (83,5% та 84,8 % відповідно).Аналіз, проведений Державною службою якості освіти України, показує, що вимоги статті 30 Закону України «Про освіту» закладами загальної середньої освіти значною мірою не виконують. Однією із нагальних проблем є відсутність власних веб-сайтів у 88 школах Волинської області.Назвали також лідерів, які мають успішні сайти, серед них комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Луцької міської ради», загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. МерваГорохівського району, навчально-виховний комплекс «Маневицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія»Маневицького району Волинської області.