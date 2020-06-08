В Одесі водій легковика на «зебрі» збив чотирьох дітей. ФОТО
Сьогодні, 00:35
В Одесі 8 червня ВАЗ 2101, за кермом якого був 30-річний громадянин Азербайджану без посвідчення водія, збив чотирьох дітей на пішохідному переході.
Про це пишуть Факти.
Внаслідок аварії одного з хлопчиків госпіталізували з травмами ніг. Решта троє дітей уникнули серйозних травм. Їх оглянули медики "швидкої" та відпустили додому.
За словами активіста Дем`яна Ганула, діти переходили дорогу на зелене світло.
Він додав, що працювати патрульним, які прибули на місце, заважали представники азербайджанської громади, які приїхали підтримати свого.
Врешті-решт патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть Факти.
Внаслідок аварії одного з хлопчиків госпіталізували з травмами ніг. Решта троє дітей уникнули серйозних травм. Їх оглянули медики "швидкої" та відпустили додому.
За словами активіста Дем`яна Ганула, діти переходили дорогу на зелене світло.
Він додав, що працювати патрульним, які прибули на місце, заважали представники азербайджанської громади, які приїхали підтримати свого.
Врешті-решт патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Одесі водій легковика на «зебрі» збив чотирьох дітей. ФОТО
Сьогодні, 00:35
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У луцькій бібліотеці прочитані книги зберігають на обсервації
08 червень, 23:17
У Луцьку патрульні спіймали трьох чоловіків з наркотиками
08 червень, 22:50