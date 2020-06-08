В Одесі водій легковика на «зебрі» збив чотирьох дітей. ФОТО





Про це пишуть



Внаслідок аварії одного з хлопчиків госпіталізували з травмами ніг. Решта троє дітей уникнули серйозних травм. Їх оглянули медики "швидкої" та відпустили додому.



За словами активіста Дем`яна Ганула, діти переходили дорогу на зелене світло.



Він додав, що працювати патрульним, які прибули на місце, заважали представники азербайджанської громади, які приїхали підтримати свого.



Врешті-решт патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі 8 червня ВАЗ 2101, за кермом якого був 30-річний громадянин Азербайджану без посвідчення водія, збив чотирьох дітей на пішохідному переході.Про це пишуть Факти Внаслідок аварії одного з хлопчиків госпіталізували з травмами ніг. Решта троє дітей уникнули серйозних травм. Їх оглянули медики "швидкої" та відпустили додому.За словами активіста, діти переходили дорогу на зелене світло.Він додав, що працювати патрульним, які прибули на місце, заважали представники азербайджанської громади, які приїхали підтримати свого.Врешті-решт патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію