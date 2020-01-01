У місті та районі Волині – 27 нових випадків коронавірусу





Про це повідомила генеральний директор КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” Катерина Чубок,



Серед захворілих - 14 мешканців міста і 13 мешканців району.



Так, усього в місті Володимирі-Волинському та Володимир-Волинському районі зареєстрували 93 випадки захворюваності на СOVID-19.



Загалом станом на 9:30 9 червня у Волинській області зареєстрували 1113 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 позитивних результатів ПЛР-тестування на коронавірус у мешканців Володимира-Волинського та району отримали 9-го червня.Про це повідомила генеральний директор КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” йдеться на сайті міськради.Серед захворілих - 14 мешканців міста і 13 мешканців району.Так, усього в місті Володимирі-Волинському та Володимир-Волинському районі зареєстрували 93 випадки захворюваності на СOVID-19.Загалом станом на 9:30 9 червня, які підтверджено лабораторно методом ПЛР.

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