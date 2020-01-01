На Волині зростає відсоток завантаженості лікарень хворими на коронавірус





Про це



Всього у лікарнях Волині – 738 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 9 червня зайняті – 243, тобто 33%. У порівнянні зі статистичними даними на 1 червня кількість зайнятих ліжкомісць зросла на 9%. Зауважимо, що станом на 20 травня у медзакладах Волині було всього 508 інфекційних ліжкомісць, зайняті були 98, тобто 19,3%.



Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів області станом на 9 червня.



Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 74 (41,1%).



У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 27 (15,3%).



У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 48 (88,9%).



У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 4 ліжка із 20 (20%).



У лікарні в Ківерцях – усього 15 інфекційних ліжок. Зайняті – 7 (46,7%).



Зайняте 1 ліжко із 30 передбачених (3,3%) у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні).



У Луцькому клінічному пологовому будинку станом на 9 червня зайняті 2 ліжка (6,7%) із 30 можливих.



У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 ліжок, передбачених для хворих на корона вірус, зайняті – 25 (45,5%).



Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання передбачило 65 інфекційних ліжкомісць. Наразі зайняті – 21 (32,3%).



Лікарня у Ратному має 38 ліжкомісць, зайняті – 34 (89,5%).



Натомість у лікарні в Горохові – 39 ліжок, виділених для хворих з COVID-19, але, на щастя, наразі у цьому медзакладі немає хворих на коронавірус. Така ж ситуація і у Луцькій центральній районній лікарні, де передбачили 20 ліжкомісць та у Рожищенській центральній районній лікарні, де таких є 15. Усі вони наразі – вільні.



Зауважимо, що згідно з умовами так званого адаптивного карантину, який почався з 22 травня, завантаженість ліжок в лікарнях – один з трьох критеріїв, зважаючи на які регіони регіони можуть переходити до наступного етапу послаблення карантину. Адже послаблювати карантин можуть регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.



Наразі Волинь знаходиться на 7-му місці серед областей, де реєструють випадки корона вірусу, тож тут поки карантин не послаблюватимуть. Інцидентність становить 16,48 на 100 тисяч населення. Найвищі показники у Ківерцівському, Луцькому, Камінь-Каширському, Володимир-Волинському, Турійському, Ратнівському районах, Ковелі. У Луцьку показник інцидентності становить 18,85.



Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 32,98 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізовують пацієнтів із коронавірусом, - 30,15, що на 10% більше від результатів минулого тижня.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, у яких лікарнях та скільки на Волині лежить людей із коронавірусом. Інформацію оприлюднили в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 станом на 9 червня.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Всього у лікарнях Волині – 738 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 9 червня зайняті – 243, тобто 33%. У порівнянні зі статистичними даними на 1 червня кількість зайнятих ліжкомісць зросла на 9%. Зауважимо, що станом на 20 травня у медзакладах Волині було всього 508 інфекційних ліжкомісць, зайняті були 98, тобто 19,3%.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів області станом на 9 червня.Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 74 (41,1%).У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 27 (15,3%).У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 48 (88,9%).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 4 ліжка із 20 (20%).У лікарні в Ківерцях – усього 15 інфекційних ліжок. Зайняті – 7 (46,7%).Зайняте 1 ліжко із 30 передбачених (3,3%) у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні).У Луцькому клінічному пологовому будинку станом на 9 червня зайняті 2 ліжка (6,7%) із 30 можливих.У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 ліжок, передбачених для хворих на корона вірус, зайняті – 25 (45,5%).Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання передбачило 65 інфекційних ліжкомісць. Наразі зайняті – 21 (32,3%).Лікарня у Ратному має 38 ліжкомісць, зайняті – 34 (89,5%).Натомість у лікарні в Горохові – 39 ліжок, виділених для хворих з COVID-19, але, на щастя, наразі у цьому медзакладі немає хворих на коронавірус. Така ж ситуація і у Луцькій центральній районній лікарні, де передбачили 20 ліжкомісць та у Рожищенській центральній районній лікарні, де таких є 15. Усі вони наразі – вільні.Зауважимо, що згідно з умовами так званого адаптивного карантину, який почався з 22 травня, завантаженість ліжок в лікарнях – один з трьох критеріїв, зважаючи на які регіони регіони можуть переходити до наступного етапу послаблення карантину. Адже послаблювати карантин можуть регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%.Наразі Волинь знаходиться на 7-му місці серед областей, де реєструють випадки корона вірусу, тож тут поки карантин не послаблюватимуть. Інцидентність становить 16,48 на 100 тисяч населення. Найвищі показники у Ківерцівському, Луцькому, Камінь-Каширському, Володимир-Волинському, Турійському, Ратнівському районах, Ковелі. У Луцьку показник інцидентності становить 18,85.Середня кількість тестувань методом ПЛР становить 32,98 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок у лікарнях, куди госпіталізовують пацієнтів із коронавірусом, - 30,15, що на 10% більше від результатів минулого тижня.

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