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Через аварійне вимкнення частина мешканців Луцька – без світла

Через аварійне вимкнення частина мешканців Луцька – без світла
У Луцьку сьогодні, 10 червня, частина міста залишилась без світла
у зв'язку з аварійним вимкненням через пошкодження кабелю.

Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.

Так, світла немає у районі Старого міста: вулиці Д.Галицького, Кафедральна і прилеглі до неї. А також вимкнули електроенергію у районі Київської площі і Балки, у тому числі вулиці Рівненської (частково), Задворецької, Мазепи і прилеглих споживачів.

Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 10 червня, орієнтовно до 17:00.

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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