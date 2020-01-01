Через аварійне вимкнення частина мешканців Луцька – без світла

У Луцьку сьогодні, 10 червня, частина міста залишилась без світлау зв'язку з аварійним вимкненням через пошкодження кабелю.Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.Так, світла немає у районі Старого міста: вулиці Д.Галицького, Кафедральна і прилеглі до неї. А також вимкнули електроенергію у районі Київської площі і Балки, у тому числі вулиці Рівненської (частково), Задворецької, Мазепи і прилеглих споживачів.Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 10 червня, орієнтовно до 17:00.