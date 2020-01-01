Через аварійне вимкнення частина мешканців Луцька – без світла
Сьогодні, 15:08
У Луцьку сьогодні, 10 червня, частина міста залишилась без світла
у зв'язку з аварійним вимкненням через пошкодження кабелю.
Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.
Так, світла немає у районі Старого міста: вулиці Д.Галицького, Кафедральна і прилеглі до неї. А також вимкнули електроенергію у районі Київської площі і Балки, у тому числі вулиці Рівненської (частково), Задворецької, Мазепи і прилеглих споживачів.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 10 червня, орієнтовно до 17:00.
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у зв'язку з аварійним вимкненням через пошкодження кабелю.
Про це інфорує пресслужба Волиньобленерго.
Так, світла немає у районі Старого міста: вулиці Д.Галицького, Кафедральна і прилеглі до неї. А також вимкнули електроенергію у районі Київської площі і Балки, у тому числі вулиці Рівненської (частково), Задворецької, Мазепи і прилеглих споживачів.
Фахівці обіцяють відновити електропостачання сьогодні, 10 червня, орієнтовно до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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