У психлікарні Олики вдалося локалізувати вогнище коронавірусу
Сьогодні, 15:50
Спалах коронавірусу у Волинській обласній психлікарні, що в селищі Олика, локалізували.
Про це йшлося сьогодні, 10 червня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, що в Олиці вже протягом декількох днів підряд не фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус.
«Ситуація стабілізувалася. Коло ми змогли локалізувати. Далі воно не йде», - сказала Щербак.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Спалах коронавірусу у психлікарні Олики: інфікувалися 10 медпрацівників і 6 пацієнтів
Зауважимо, раніше повідомляли про те, що на коронавірус захворіла частина медперсоналу та пацієнтів психлікарні. На жаль, п’ятеро пацієнтів закладу, які мали важкі супутні захворювання, померли від ускладнень недуги.
Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.
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Про це йшлося сьогодні, 10 червня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, що в Олиці вже протягом декількох днів підряд не фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус.
«Ситуація стабілізувалася. Коло ми змогли локалізувати. Далі воно не йде», - сказала Щербак.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Спалах коронавірусу у психлікарні Олики: інфікувалися 10 медпрацівників і 6 пацієнтів
Зауважимо, раніше повідомляли про те, що на коронавірус захворіла частина медперсоналу та пацієнтів психлікарні. На жаль, п’ятеро пацієнтів закладу, які мали важкі супутні захворювання, померли від ускладнень недуги.
Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.
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