У Луцьку відкривають сервіс з продажу електрокарів «Любе Авто». Тест-драйв Tesla*





Журналісти вирішили перевірити, чи справді електрокари такі круті й зручні, якими їх описують. Провести тест-драйв взялася медійниця та лайф-коуч Катерина Дулапчій, - пише



Шукати електрокар довго не довелося. Вже цієї неділі, 14 червня, на вулиці Рівненській у Луцьку відкривається унікальний сервіс “Любе Авто”, що спеціалізується на продажі саме такого транспорту. Тут представлені найкращі моделі електрокарів Tesla (Model X, Model S, Model 3), а також популярні Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf та Chevrolet Bolt.



Журналістів запросили на тест-драйв ще до офіційного відкриття сервісу. Вгадайте, яку машинку вибрали? Авжеж, Tesla. А конкретно – Model S85D. Щоб не обтяжувати вас цифрами, назвемо лише кілька важливих характеристик:



повний привід;

за 4,5 секунди розганяється до 100 км\год;

заряджається 1,5-2 години;

заряду вистачає на 400 кілометрів поїздки;



МАШИНА САМА ПІД’ЇЖДЖАЄ ДО ВАС



Отже, тест-драйв. Ми приїхали до “Любе Авто” на службовому мікроавтобусі каналу. Наша водійка Катерина вийшла з салону, побачила недалеко припарковану Tesla і намірилася йти до неї. Але стоп. Це електрокар, який сам під’їжджає до вас.



Один натиск на пульті управління – і машина вже поряд. Так, у Tesla є функція автопілоту. Що це означає?



“Мене вразило автокерування. Можна сидіти на місці водія, читати книгу, фарбувати губи, гортати стрічку новин, а машина сама відвезе вас у задану точку”, – поділилася Катерина.



Автомобілі вміють самостійно реагувати на сигнали світлофора і дорожні знаки.



САЛОН – НІБИ ПРОДОВЖЕННЯ ВАС САМИХ



“Ти сідаєш в машину – ніби в капсулу. Вже не турбують ніякі проблеми, тобі стає байдуже на все, що відбувається за межами цієї “капсули”. Отаке відчуття. Аеродинаміка автомобіля на високому рівні. Все зроблено настільки комфортно, що сидіння – ніби продовження тебе”, – розповіла Катерина.



У цій машині є одразу два великих багажники: спереду та ззаду, а вся “начинка” розміщена всередині самого авто.



“Останнім часом дуже багато чуємо про засновника компанії Тesla Ілона Маска. Так-от, ця машина – повне відображення його особистості”, – наголошує наша вражена водійка.



ШВИДКО, ТИХО, ЕКОНОМНО!





Автомобіль розганяється до 100 км\год за 4,5 секунди.



“У порівнянні з машиною, якою я їжджу останні кілька років, Tesla – це просто блискавка! Я зізнаюся чесно: перші хвилини за її кермом навіть боялася сильно тиснути педаль газу. А потім розслабилася і змогла відчути усю її потужність. До речі, одного заряду такої машини точно вистачить на поїздку, наприклад, з Луцька до Києва”, – ділиться Катерина.





А ще машина надзвичайно тиха. Поєднання хорошої шумоізоляції та тихої трансмісії дозволяє отримати динаміку звуку, близьку до студії звукозапису.



Ще одна фішка – регулювання кліренс. Якщо ви їдете трасою – кліренс опускається й ви отримуєте швидкісне авто. Якщо ж їдете в Карпати, або сільською дорогою (яка часто нагадує Карпати), то кліренс піднімається до рівня кросовера.



ЗВІДКИ “ЛЮБЕ АВТО” ПРИГАНЯЄ МАШИНИ?





Компанія здебільшого доставляє автомобілі з США та Канади. Але за потреби приганяють і з Європи.



У різних країнах є експерти “Любе Авто”, які оцінюють стан кожної машини перед покупкою.



“Дуже важливо перевірити автомобіль на місці. Бо часто українці бачать гарну ціну, замовляють, а там, виявляться, батареї нема, або ще якихось деталей бракує. Ми мусимо оцінити стан ще до того, як авто потрапить в Україну. Підбираємо саме те, що замовляє клієнт”, – поділився директор луцького представництва “Любе Авто” Роман Свіржевський.



З Америки чи Канади машину у контейнері доставляють до Литви. А звідти спецтранспорт компанії привозить ваше замовлення в Україну. До речі, машину можуть пригнати просто до дверей вашого будинку.



ДЕ І ЯК ЗАРЯДЖАТИ ЕЛЕКТРОКАРИ?



Українці поки з пересторогою ставляться до електромобілів через малу кількість зарядних станцій. Але “Любе Авто” подбає і про це!



“У містах більшість людей живуть в квартирах і їх лякає відсутність зарядних станцій. Але це не проблема. Ми забезпечуємо автомобілі зарядними пристроями і станціями. У кожному індивідуальному випадку ми знаходимо джерело живлення неподалік місця проживання клієнта. Це може бути якась комерційна споруда, наприклад, магазин. Ми домовляємося із власниками, підключаємо зарядну станцію, встановлюємо лічильник і власник автомобіля платить за показниками для власника споруди”, – розповів Роман Свіржевський.





У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ КОМПАНІЇ “ЛЮБЕ АВТО”?



Луцьке представництво компанії спеціалізується здебільшого саме на електрокарах. Тож на майданчику представлені різні моделі таких автомобілів. Це дає вам унікальну нагоду протестувати різні варіанти і обрати найкращий.



До того ж, будь-який автомобіль (і не тільки електричний) можна замовити.



Найбільшим попитом серед електрокарів на вітчизняному ринку зараз користуються машини з Америки з незначними пошкодженнями.



“Ми маємо ремонтні цехи і можемо всі ці незначні дефекти прибрати. Тоді віддаємо замовникові машину “під ключ”, – розповів Роман Свіржевський.



***

ВИСНОВКИ

Катерина Дулапчій зізнається: після цього тест-драйву вона остаточно переконалася, що електрокари – варті уваги:



“Я керую автомобілем вже понад 15 років. Вже тривалий час я задумувалася про покупку саме електромобіля. Але мене лякали дві речі: відсутність місця для зарядки та малий об’єм батареї. Сьогодні я зрозуміла, що це – абсолютно не проблема. Машина підійде усім: і чоловікам, і жінкам, і сім’ям. Раджу усім протестувати цю машину. Повірте, після неї ви не захочете кермувати нічим іншим!”



Тож вже з 14 червня усіх охочих запрошують на унікальний для Луцька майданчик “Любе Авто”, аби знайти свою машину!



Адреса: вулиця Рівненська, 48

Час: щодня з 9:00 до 18:00

Телефон: 098 763 01 95



А подивитися відео тест-драйву можна буде у суботу, 13 червня, в ефірі програми “Вікенд на 12 каналі”. Початок програми – о 9:00.



Фото Поліни БЕРЕЗЮК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Електрокари набирають дедалі більшої популярності у всьому світі. Воно й не дивно: усі чули про їхню економність, екологічність та комфорт.Журналісти вирішили перевірити, чи справді електрокари такі круті й зручні, якими їх описують. Провести тест-драйв взялася медійниця та лайф-коуч, - пише 12 канал.

Шукати електрокар довго не довелося. Вже цієї неділі, 14 червня, на вулиці Рівненській у Луцьку відкривається унікальний сервіс “Любе Авто”, що спеціалізується на продажі саме такого транспорту. Тут представлені найкращі моделі електрокарів Tesla (Model X, Model S, Model 3), а також популярні Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf та Chevrolet Bolt.Журналістів запросили на тест-драйв ще до офіційного відкриття сервісу. Вгадайте, яку машинку вибрали? Авжеж, Tesla. А конкретно – Model S85D. Щоб не обтяжувати вас цифрами, назвемо лише кілька важливих характеристик:повний привід;за 4,5 секунди розганяється до 100 км\год;заряджається 1,5-2 години;заряду вистачає на 400 кілометрів поїздки;Отже, тест-драйв. Ми приїхали до “Любе Авто” на службовому мікроавтобусі каналу. Наша водійка Катерина вийшла з салону, побачила недалеко припарковану Tesla і намірилася йти до неї. Але стоп. Це електрокар, який сам під’їжджає до вас.Один натиск на пульті управління – і машина вже поряд. Так, у Tesla є функція автопілоту. Що це означає?“Мене вразило автокерування. Можна сидіти на місці водія, читати книгу, фарбувати губи, гортати стрічку новин, а машина сама відвезе вас у задану точку”, – поділилася Катерина.Автомобілі вміють самостійно реагувати на сигнали світлофора і дорожні знаки.“Ти сідаєш в машину – ніби в капсулу. Вже не турбують ніякі проблеми, тобі стає байдуже на все, що відбувається за межами цієї “капсули”. Отаке відчуття. Аеродинаміка автомобіля на високому рівні. Все зроблено настільки комфортно, що сидіння – ніби продовження тебе”, – розповіла Катерина.У цій машині є одразу два великих багажники: спереду та ззаду, а вся “начинка” розміщена всередині самого авто.“Останнім часом дуже багато чуємо про засновника компанії Тesla Ілона Маска. Так-от, ця машина – повне відображення його особистості”, – наголошує наша вражена водійка.Автомобіль розганяється до 100 км\год за 4,5 секунди.“У порівнянні з машиною, якою я їжджу останні кілька років, Tesla – це просто блискавка! Я зізнаюся чесно: перші хвилини за її кермом навіть боялася сильно тиснути педаль газу. А потім розслабилася і змогла відчути усю її потужність. До речі, одного заряду такої машини точно вистачить на поїздку, наприклад, з Луцька до Києва”, – ділиться Катерина.А ще машина надзвичайно тиха. Поєднання хорошої шумоізоляції та тихої трансмісії дозволяє отримати динаміку звуку, близьку до студії звукозапису.Ще одна фішка – регулювання кліренс. Якщо ви їдете трасою – кліренс опускається й ви отримуєте швидкісне авто. Якщо ж їдете в Карпати, або сільською дорогою (яка часто нагадує Карпати), то кліренс піднімається до рівня кросовера.Компанія здебільшого доставляє автомобілі з США та Канади. Але за потреби приганяють і з Європи.У різних країнах є експерти “Любе Авто”, які оцінюють стан кожної машини перед покупкою.“Дуже важливо перевірити автомобіль на місці. Бо часто українці бачать гарну ціну, замовляють, а там, виявляться, батареї нема, або ще якихось деталей бракує. Ми мусимо оцінити стан ще до того, як авто потрапить в Україну. Підбираємо саме те, що замовляє клієнт”, – поділився директор луцького представництва “Любе Авто” Роман Свіржевський.З Америки чи Канади машину у контейнері доставляють до Литви. А звідти спецтранспорт компанії привозить ваше замовлення в Україну. До речі, машину можуть пригнати просто до дверей вашого будинку.Українці поки з пересторогою ставляться до електромобілів через малу кількість зарядних станцій. Але “Любе Авто” подбає і про це!“У містах більшість людей живуть в квартирах і їх лякає відсутність зарядних станцій. Але це не проблема. Ми забезпечуємо автомобілі зарядними пристроями і станціями. У кожному індивідуальному випадку ми знаходимо джерело живлення неподалік місця проживання клієнта. Це може бути якась комерційна споруда, наприклад, магазин. Ми домовляємося із власниками, підключаємо зарядну станцію, встановлюємо лічильник і власник автомобіля платить за показниками для власника споруди”, – розповів Роман Свіржевський.Луцьке представництво компанії спеціалізується здебільшого саме на електрокарах. Тож на майданчику представлені різні моделі таких автомобілів. Це дає вам унікальну нагоду протестувати різні варіанти і обрати найкращий.До того ж, будь-який автомобіль (і не тільки електричний) можна замовити.Найбільшим попитом серед електрокарів на вітчизняному ринку зараз користуються машини з Америки з незначними пошкодженнями.“Ми маємо ремонтні цехи і можемо всі ці незначні дефекти прибрати. Тоді віддаємо замовникові машину “під ключ”, – розповів Роман Свіржевський.***ВИСНОВКИКатерина Дулапчій зізнається: після цього тест-драйву вона остаточно переконалася, що електрокари – варті уваги:“Я керую автомобілем вже понад 15 років. Вже тривалий час я задумувалася про покупку саме електромобіля. Але мене лякали дві речі: відсутність місця для зарядки та малий об’єм батареї. Сьогодні я зрозуміла, що це – абсолютно не проблема. Машина підійде усім: і чоловікам, і жінкам, і сім’ям. Раджу усім протестувати цю машину. Повірте, після неї ви не захочете кермувати нічим іншим!”Тож вже з 14 червня усіх охочих запрошують на унікальний для Луцька майданчик “Любе Авто”, аби знайти свою машину!А подивитися відео тест-драйву можна буде у суботу, 13 червня, в ефірі програми “Вікенд на 12 каналі”. Початок програми – о 9:00.Фото

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію