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Жінку, яку знайшли у товарному вагоні в Луцьку, затримали за пограбування

Жінку, яку знайшли у товарному вагоні в Луцьку, затримали за пограбування
У Луцьку поліцейські затримали жительку Камінь-Каширського району за вчинення грабежу.

Так, 11 червня, до поліції із заявою звернулася 26-річна жителька Камінь-Каширського району. Жінка повідомила, що на території автостанції у Луцьку її пограбували. У потерпілої відібрали мобільний телефон, - пише ГУНП у Волинській області.

Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 33-річна жителька Камінь-Каширського району. Телефон вилучили. Її затримали у порядку ст. 208 КПК України. До слова, жінка раніше судима та перебуває під адміністративним наглядом.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Їй загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.

Напередодні підозрювану у стані алкогольного сп’яніння разом із 3-річним сином патрульні знайшли у вагоні товарного потягу. Дитину помістили у лікувальний заклад, на жінку склали відповідні адміністративні протоколи.


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Теги: жінка, Луцьк, затримання, грабіж, товарний вагон, поліція
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