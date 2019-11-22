Жінку, яку знайшли у товарному вагоні в Луцьку, затримали за пограбування





Так, 11 червня, до поліції із заявою звернулася 26-річна жителька Камінь-Каширського району. Жінка повідомила, що на території автостанції у Луцьку її пограбували. У потерпілої відібрали мобільний телефон, - пише ГУНП у Волинській області.



Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 33-річна жителька Камінь-Каширського району. Телефон вилучили. Її затримали у порядку ст. 208 КПК України. До слова, жінка раніше судима та перебуває під адміністративним наглядом.



Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Їй загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.



Напередодні





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські затримали жительку Камінь-Каширського району за вчинення грабежу.Так, 11 червня, до поліції із заявою звернулася 26-річна жителька Камінь-Каширського району. Жінка повідомила, що на території автостанції у Луцьку її пограбували. У потерпілої відібрали мобільний телефон, - пише ГУНП у Волинській області.Згодом поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 33-річна жителька Камінь-Каширського району. Телефон вилучили. Її затримали у порядку ст. 208 КПК України. До слова, жінка раніше судима та перебуває під адміністративним наглядом.Слідчі повідомили затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Їй загрожує, зокрема, до чотирьох років позбавлення волі. Триває слідство.Напередодні підозрювану у стані алкогольного сп’яніння разом із 3-річним сином патрульні знайшли у вагоні товарного потягу. Дитину помістили у лікувальний заклад, на жінку склали відповідні адміністративні протоколи.

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