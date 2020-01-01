Послаблення карантину поки не буде: ситуація на Волині станом на 12 червня

Визначені МОЗ показники на Волині перевищують норму і поки не дозволяють послабити карантин в області.Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що за 7 днів показник інцидентності в області становить 29,58 на 100 тисяч населення замість рекомендованого 12 на 100 тисяч. Найвищі показники – у Володимир-Волинському районі та місті (понад 140 на 100 тисяч), Камінь-Каширському районі – 64,10, Ковелі – 48,36, Ківерцівському районі– майже 40, Турійському районі – 34, Ратнівському – 27. У Луцьку показник становить 18,39 на 100 тисяч населення.Показник охоплення тестуванням на COVID-19 складає 58,3 на 100 тисяч, що відповідає нормі. Завантаженість ліжок, куди госпіталізовують пацієнтів з коронавірусною інфекцією, становить понад 35 %.За попередню добу надійшло 49 підозр на ймовірне інфікування коронавірусом. Зокрема, 20 підозр отримали із Володимир-Волинського району, 6 – із Луцька – 6, із Ковеля, Горохівського, Луцького районів – по 4, Ківерцівського району – 3.