Уряд збільшив кількість ОТГ, які сформують на Волині

На засіданні Камінету Міністрів України затвердили остаточний варіант Перспективного плану формування територій у Волинській області. На карті Волині знову є Олицька ОТГ.Відтак, тараннями Волинського РВ АМУ, замість 53 ОТГ, які мали постати на децентралізаційнії карті області їх буде 54. Ще один шанс на самостійне господарювання та розвиток отримала Олицька ОТГ, яка могла стати частиною Цуманської ОТГ, - повідомляють у Офісі реформ у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст УкраїнВ Олицьку ОТГ, окрім Олицької селищної ради увійшли Дернівська, Дідичівська, Жорнищенська, Покащівська сільради. В громаді буде населення 11 300 осіб.«Втішений, що зусилля нашого Офісу реформ у Волинській області АМУ і мої особисто, а також небайдужих вихідців із цього містечка, увінчалися успіхом. На карті Волині знову з'явилася Олицька ОТГ. У 2016 році я ініціював проєкт «Відродимо містечка Волині», в якому Олиці – як історичному і культурному центру Волинського краю – відводилася важлива роль. Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України дав ще один шанс Олиці на відродження минулої слави! Відтепер усе залежатиме від ініціативи та мудрості самої громади», – наголошує консультант з правових питань Асоціаціх міст України, який працює в області в межах проєкту «ПУЛЬС», що його АМУ втілює за підтримки USAID.Тож тепер на території Ківерцівського району буде три ОТГ - Ківерцівська міська і дві селищні – Цуманська та Олицька.До речі, зволікання зі створенням Олицької ОТГ, об’єднання в якудвічі, на жаль, безрезультатно, ініціювала Олика, потягнуло за собою чималі втрати, зокрема і фінансові.Нагадаємо, що за попередніми розрахунками консультанта з бюджетних питань АМУ Василя Грома (проєкт «ПУЛЬС»), фінансові надходження Олицької селищної ОТГ два роки тому давали їй шанс бути у ТОП-10 фінансово найспроможніших діючих ОТГ Волині. Її бюджет міг бути понад 24 мільйони і це без субвенцій та дотацій.