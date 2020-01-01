У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО





Аварія сталася ввечері, 12 червня в районі Вишкова. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автомобілі Volkswagen Golf та Hyundai Santa Fe зіткнулися поблизу магазину АВС, що на вулиці Героїв УПА.



Легковики зазнали механічних ушкоджень.



На місці ДТП працює патрульна поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з районів обласного центру Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Аварія сталася ввечері, 12 червня в районі Вишкова. Про цеповідомили очевидці.Автомобілі Volkswagen Golf та Hyundai Santa Fe зіткнулися поблизу магазину АВС, що на вулиці Героїв УПА.Легковики зазнали механічних ушкоджень.На місці ДТП працює патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію