вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО

У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО
В одному з районів обласного центру Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Аварія сталася ввечері, 12 червня в районі Вишкова. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Автомобілі Volkswagen Golf та Hyundai Santa Fe зіткнулися поблизу магазину АВС, що на вулиці Героїв УПА.

Легковики зазнали механічних ушкоджень.

На місці ДТП працює патрульна поліція.
У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО
У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО
У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО
У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через хворобу дружини Зеленський працюватиме в особливому режимі
Сьогодні, 22:23
У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Повалені дерева, зірвані дахи, знищений врожай: у волинській громаді показали наслідки буревію. ФОТО
Сьогодні, 21:18
У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
На Волині – 44 офіційних мільйонери
Сьогодні, 20:16
Схожі новини
У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
У мотоцикліста, що потрапив в аварію біля відділку поліції у Луцьку, – відкритий перелом У мотоцикліста, що потрапив в аварію біля відділку поліції у Луцьку, – відкритий перелом
04 червень, 16:56
У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО У Луцьку біля відділку поліції – аварія за участі мотоцикліста. ФОТО
04 червень, 15:37
У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО У селі Дачне – масштабна ДТП за участю трьох автівок. ФОТО
03 червень, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через хворобу дружини Зеленський працюватиме в особливому режимі
Сьогодні, 22:23
 0
У одному з районів Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
Повалені дерева, зірвані дахи, знищений врожай: у волинській громаді показали наслідки буревію. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
У Луцьку на кільці стукнулись «Славута» та Volkswagen. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
 0
На Волині – 44 офіційних мільйонери
Сьогодні, 20:16
 0
Медіа
відео
1/8