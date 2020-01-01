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Щоб людям легше було стояти в черзі: на кордоні з Польщею встановили намети. ВІДЕО

Щоб людям легше було стояти в черзі: на кордоні з Польщею встановили намети. ВІДЕО
На кордоні з Польщею у пункті пропуску Шегині-Медика, що на Львівщині, встановили два намети, аби люди з черги могли відпочити.

"З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску Шегині-Медика, встановили два намети, де можуть відпочити усі охочі, які чекають на перетинання кордону", – розповідають у ДСНС.

У наметах можна просто перепочити, попити води та сховатися від сонця чи дощу.


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Теги: ДСНС, кордон, Польща, намет, рятувальники
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