Щоб людям легше було стояти в черзі: на кордоні з Польщею встановили намети. ВІДЕО
Сьогодні, 04:29
На кордоні з Польщею у пункті пропуску Шегині-Медика, що на Львівщині, встановили два намети, аби люди з черги могли відпочити.
"З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску Шегині-Медика, встановили два намети, де можуть відпочити усі охочі, які чекають на перетинання кордону", – розповідають у ДСНС.
У наметах можна просто перепочити, попити води та сховатися від сонця чи дощу.
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"З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску Шегині-Медика, встановили два намети, де можуть відпочити усі охочі, які чекають на перетинання кордону", – розповідають у ДСНС.
У наметах можна просто перепочити, попити води та сховатися від сонця чи дощу.
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