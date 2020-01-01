Щоб людям легше було стояти в черзі: на кордоні з Польщею встановили намети. ВІДЕО

На кордоні з Польщею у пункті пропуску Шегині-Медика, що на Львівщині, встановили два намети, аби люди з черги могли відпочити."З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску Шегині-Медика, встановили два намети, де можуть відпочити усі охочі, які чекають на перетинання кордону", – розповідають у ДСНС.У наметах можна просто перепочити, попити води та сховатися від сонця чи дощу.