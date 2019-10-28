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У Луцьку студентка за кермом Mercedes збила двох дітей

У Луцьку студентка за кермом Mercedes збила двох дітей
У Луцьку студентка наїхала на школярів.

Так, у п’ятницю, близько 23 години, 19-річна студентка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, наїхала на 9-річну та 8-річну школярок, які пересувалися велосипедами по регульованому пішохідному переходу, пише ГУНП у Волинській області.

Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження: потерпілим надали першу медичну допомогу та відпустили додому.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.




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Теги: студентка, Луцьк, школярі
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