У Луцьку студентка за кермом Mercedes збила двох дітей
Сьогодні, 11:28
У Луцьку студентка наїхала на школярів.
Так, у п’ятницю, близько 23 години, 19-річна студентка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, наїхала на 9-річну та 8-річну школярок, які пересувалися велосипедами по регульованому пішохідному переходу, пише ГУНП у Волинській області.
Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження: потерпілим надали першу медичну допомогу та відпустили додому.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Так, у п’ятницю, близько 23 години, 19-річна студентка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, наїхала на 9-річну та 8-річну школярок, які пересувалися велосипедами по регульованому пішохідному переходу, пише ГУНП у Волинській області.
Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження: потерпілим надали першу медичну допомогу та відпустили додому.
За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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