На Волині хлопець збив з ніг чоловіка і викрав з його кишені гроші та речі
Сьогодні, 12:10
У Турійському районі поліцейські викрили 25-річного грабіжника.
Так, у ніч на неділю, на вулиці села, хлопець збив з ніг 57-річного жителя і викрав з кишені штанів гроші та речі. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 25-річний житель району. Його затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Викрадені гроші вилучили.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
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Так, у ніч на неділю, на вулиці села, хлопець збив з ніг 57-річного жителя і викрав з кишені штанів гроші та речі. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 25-річний житель району. Його затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Викрадені гроші вилучили.
Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:10