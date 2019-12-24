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На Волині хлопець збив з ніг чоловіка і викрав з його кишені гроші та речі

На Волині хлопець збив з ніг чоловіка і викрав з його кишені гроші та речі
У Турійському районі поліцейські викрили 25-річного грабіжника.

Так, у ніч на неділю, на вулиці села, хлопець збив з ніг 57-річного жителя і викрав з кишені штанів гроші та речі. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 3 тис. грн, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 25-річний житель району. Його затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Викрадені гроші вилучили.

Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, вирішуватимуть питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.




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Теги: грабіж, Волинь, кишені
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