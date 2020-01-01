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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Олену Зеленську через коронавірус госпіталізували до лікарні

Олену Зеленську через коронавірус госпіталізували до лікарні
Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні в місті Києві.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді виявили коронавірус.

Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний.

Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

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Теги: коронавірус, Олена Зеленська, госпіталізація
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