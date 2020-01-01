Олену Зеленську через коронавірус госпіталізували до лікарні

Олену Зеленську госпіталізували до лікарні в місті Києві.



Про це



Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді виявили коронавірус.



Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний.



Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.



Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

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