Олену Зеленську через коронавірус госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:15
Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні в місті Києві.
Про це повідомляє Офіс президента України.
Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді виявили коронавірус.
Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний.
Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.
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Про це повідомляє Офіс президента України.
Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді виявили коронавірус.
Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний.
Дружина президента перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.
Проведені вчора чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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