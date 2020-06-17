У місті на Волині злодій обікрав кіоск з овочами
Сьогодні, 15:48
У Володимирі-Волинському обікрали овочевий кіоск “Наша грядка”, що знаходиться на вулиці Ковельській.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Княжий град.
Зазначають, що злодій пошкодив вхідні двері та викрав гроші, які були у шухляді столика. Сума завданих збитків становить 300 гривень.
Правоохоронці проводять подальшу перевірку.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Княжий град.
Зазначають, що злодій пошкодив вхідні двері та викрав гроші, які були у шухляді столика. Сума завданих збитків становить 300 гривень.
Правоохоронці проводять подальшу перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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