У місті на Волині злодій обікрав кіоск з овочами





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише



Зазначають, що злодій пошкодив вхідні двері та викрав гроші, які були у шухляді столика. Сума завданих збитків становить 300 гривень.



Правоохоронці проводять подальшу перевірку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському обікрали овочевий кіоск “Наша грядка”, що знаходиться на вулиці Ковельській.Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Княжий град. Зазначають, що злодій пошкодив вхідні двері та викрав гроші, які були у шухляді столика. Сума завданих збитків становить 300 гривень.Правоохоронці проводять подальшу перевірку.

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