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У місті на Волині злодій обікрав кіоск з овочами

У місті на Волині злодій обікрав кіоск з овочами
У Володимирі-Волинському обікрали овочевий кіоск “Наша грядка”, що знаходиться на вулиці Ковельській.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, - пише Княжий град.

Зазначають, що злодій пошкодив вхідні двері та викрав гроші, які були у шухляді столика. Сума завданих збитків становить 300 гривень.

Правоохоронці проводять подальшу перевірку.

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Теги: овочі, кіоск, злодій
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