На Волині двоє горе-водіїв попались на хабарі

На Волині двоє водіїв "нарвалися" на кримінал через хабар поліцейським.Так, в Камені-Каширському патрульні зупинили мотоцикл Viper Active, водій якого рухався без державних номерних знаків, - пише ГУНП у Волинській області.Керував транспортним засобом 51-річний житель району. Щоб уникнути адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху, він запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 500 грн. Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.Намагався відкупитися від адмінвідповідальності і 55-річний водій скутера Honda Dio. Подія трапилась учора в Ратному. Транспортний засіб чоловіка не був зареєстрований у встановленому законом порядку, тож він надав поліцейським гроші, аби уникнути покарання. На місце події також прибула слідчо-оперативна група.За цими фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або на той самий строк.