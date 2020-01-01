На Волині чоловік розрахувався у магазині сувенірними 500 гривнями
Сьогодні, 13:03
В одному з магазинів у Вільхівці Горохівського району 29-річний житель села вирішив розрахуватися за покупку сувенірню купюрою.
Про це повідомляє "Волинь Нова".
Так, чоловік хотів купити пиво за фальшиві 500 гривень.
Горохівським правоохоронцям покупець пояснив, що не мав шахрайського наміру. Мовляв, переплутав купюри.
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Про це повідомляє "Волинь Нова".
Так, чоловік хотів купити пиво за фальшиві 500 гривень.
Горохівським правоохоронцям покупець пояснив, що не мав шахрайського наміру. Мовляв, переплутав купюри.
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