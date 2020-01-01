Рада скасувала обов’язкову підсумкову атестацію для школярів





Закон підтримали 356 народних депутатів, - повідомляє



Крім того, депутати доручили голові ВР невідкладно підписати цей закон і передати його на підпис президенту.



Перед початком розгляду питання голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував розглянути цей законопроєкт, який був зареєстрований 17 червня саме на засіданні сьогодні, 18 червня, оскільки він має вступити в силу до 30 червня.



Так, закон установлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.



"Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - уточнюється в тексті документа.



Під час презентації законопроєкту представник Президента у Верховній Раді, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук наголосив, що ці ініціатива "жодним чином не спрямована на скасування ЗНО".



Як зауважується у пояснювальній записці, метою і завданням ухвалення цього законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада прийняла рішення про скасування обов'язкової підсумкової атестації школярів в цьому році.Закон підтримали 356 народних депутатів, - повідомляє Укрінформ Крім того, депутати доручили голові ВР невідкладно підписати цей закон і передати його на підпис президенту.Перед початком розгляду питання голова Верховної Радизапропонував розглянути цей законопроєкт, який був зареєстрований 17 червня саме на засіданні сьогодні, 18 червня, оскільки він має вступити в силу до 30 червня.Так, закон установлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації."Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - уточнюється в тексті документа.Під час презентації законопроєкту представник Президента у Верховній Раді, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук наголосив, що ці ініціатива "жодним чином не спрямована на скасування ЗНО".Як зауважується у пояснювальній записці, метою і завданням ухвалення цього законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію