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На Закарпатті малюку дали ім'я Зеленський

На Закарпатті малюку дали ім'я Зеленський
Повідомили, як мешканці міста Ужгород називали своїх малюків цьогоріч.

Про це інформує Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Найпоширенішими іменами, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл, Ярослав.
Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.

Батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед хлопчиків - Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.

Протягом 5 місяців 2020 року відділи ДРАЦС Закарпатської області зареєстрували 5 398 новонароджених.

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Теги: діти, імена
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