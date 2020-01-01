На Закарпатті малюку дали ім'я Зеленський
Сьогодні, 16:25
Повідомили, як мешканці міста Ужгород називали своїх малюків цьогоріч.
Про це інформує Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Найпоширенішими іменами, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл, Ярослав.
Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.
Батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед хлопчиків - Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.
Протягом 5 місяців 2020 року відділи ДРАЦС Закарпатської області зареєстрували 5 398 новонароджених.
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Про це інформує Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Найпоширенішими іменами, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Даніїл, Ярослав.
Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь.
Батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед хлопчиків - Дем’ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія.
Протягом 5 місяців 2020 року відділи ДРАЦС Закарпатської області зареєстрували 5 398 новонароджених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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